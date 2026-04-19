Το Ιράν απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Η απουσία της Τεχεράνης από τις συνομιλίες οφείλεται στις «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον»
Το Ιράν απέρριψε τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, ανέφερε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Η απουσία της Τεχεράνης από τις συνομιλίες οφείλεται στις «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, στις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, στις συνεχείς αλλαγές στάσης, στις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό», ανέφερε το πρακτορείο.
Η είδηση έρχεται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί αύριο.
