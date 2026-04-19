Εκλογές στη Βουλγαρία: Νίκη στον φιλορώσο Ρούμεν Ράντεφ δίνουν τα exit poll

Η Προοδευτική Βουλγαρία, συγκεντρώνει το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research που έχει την έδρα της στην Σόφια.

Ο Ράντεφ, στις προεκλογικές του δεσμεύσεις έχει υποσχεθεί να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την διαφθορά.

Ο Ράντεφ θεωρείται ευρωσκεπτικιστής, ο οποίος έχει εναντιωθεί στην παροχή στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, με τη «γραμμή» ότι δεν θέλει να παρασύρει τη χώρα του στη σύρραξη. Υπενθυμίζεται ότι, ο ίδιος παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο προκειμένου να διεκδικήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η προηγούμενη κυβέρνηση κατέρρευσε τον Δεκέμβριο εν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων.

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης αφότου η Βουλγαρία υιοθέτησε το ευρώ, τον Ιανουάριο, είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Στις δημοσκοπήσεις της Παρασκευής (17/4) το κόμμα του Ράντεφ, Προοδευτική Βουλγαρία (PB), συγκέντρωνε ποσοστό 35%.