Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά, χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα - Η συγκινητική αντίδρασή του

Snapshot Ο 11χρονος Ράιντερ Μπόεν άκουσε καθαρά για πρώτη φορά μετά από επέμβαση κοχλιακού εμφυτεύματος που πραγματοποίησε ο οργανισμός Hearts for Hearing στην Οκλαχόμα.

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα παρακάμπτουν την κανονική διαδρομή του ήχου και μεταφέρουν απευθείας τις πληροφορίες στον εγκέφαλο, βελτιώνοντας σημαντικά την ακοή.

Η αντίδραση του Ράιντερ μετά την επέμβαση ήταν συγκινητική και έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, επισημαίνοντας τη σημαντικότητα των κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Ο Ράιντερ ανέφερε ότι η ακοή του βελτιώθηκε δέκα φορές και περιέγραψε την εμπειρία του ως μοναδική και χαρούμενη, τονίζοντας τη σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Ο οργανισμός Hearts for Hearing ελπίζει ότι η ιστορία του Ράιντερ θα αυξήσει την ενημέρωση και την αξιοποίηση των κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Ο Ράιντερ Μπόεν, ένας 11χρονος από την Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών, άκουσε καθαρά για πρώτη φορά στη ζωή του, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση τοποθέτησης κοχλιακού εμφυτεύματος από τον οργανισμό Hearts for Hearing.

Ο Οργανισμός αυτός έχει ως αποστολή να βοηθά κατοίκους της Οκλαχόμα όλων των ηλικιών που πάσχουν από απώλεια ακοής.

Η συγκινητική αντίδρασή του όταν άκουσε καθαρά για πρώτη φορά έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

«Συναρπαστικό»

«Ήταν εξαιρετικά συναρπαστικό, ένιωθα κάθε είδους συναίσθημα εκείνη τη στιγμή, και ήμουν απλώς πολύ χαρούμενος που άκουγα», είπε ο Boen.

Η Σάρα Μπόεν, η μητέρα του, βρισκόταν στο δωμάτιο μαζί του και μοιράστηκε αυτή τη συγκινητική στιγμή. «Ήταν απλώς… ήταν απίστευτο, συναρπαστικό και πολύ συγκινητικό. Όλοι κλαίγαμε», είπε.

Τι είναι το κοχλιακό εμφύτευμα και πώς βοηθά ασθενείς με απώλεια ακοής

Η Ντάρσι Στόου, διευθύνουσα σύμβουλος της Hearts for Hearing, εξήγησε τον αντίκτυπο των κοχλιακών εμφυτευμάτων: «Τα κοχλιακά εμφυτεύματα παρακάμπτουν τη συνήθη διαδρομή του ήχου και μεταφέρουν τις πληροφορίες απευθείας στον εγκέφαλο. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι στην πραγματικότητα η πιο επιτυχημένη νευροπροθετική συσκευή, όμως παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η ιστορία του Ράιντερ θα συμβάλει στην ανάδειξη της επιτυχίας των κοχλιακών εμφυτευμάτων», δήλωσε η Στόου.

Ο Μπόεν έχει δει ήδη μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής του: «Ήταν ότι άκουγα δέκα φορές καλύτερα. Ξέρεις, έχουμε έναν βάτραχο στη βεράντα μας, και δεν είχα ακούσει τον ήχο που έκανε, οπότε ήμουν εκεί μέσα και είπα στη μαμά: “Υπάρχει ένα πολυβόλο εκεί έξω”. Απλά άκουγα… ακουγόταν σαν πολυβόλο. Εκείνη μου είπε… “Όχι, δεν είναι πολυβόλο”. Και εγώ απάντησα: “Ναι, είναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολυβόλο". Και το επεξεργαζόμουν στο μυαλό μου. Και εκείνη είπε: "Αυτά είναι βατράχια". Εγώ είπα: "Έτσι ακούγεται το βατράχι;"»

«Το μυαλό μου δούλευε συνεχώς υπερβολικά για να συμβαδίζω με τους άλλους. Μερικές φορές οι άνθρωποι νιώθουν ότι το να είσαι διαφορετικός είναι το χειρότερο πράγμα. Δεν είναι. Το να είσαι διαφορετικός δεν έχει τίποτα το κακό, σε κάνει να είσαι εσύ. Ναι, σε κάνει να είσαι εσύ, και είμαι ευτυχισμένος που είμαι αυτός που είμαι», είπε ο 11χρονος στο συγκινητικό μήνυμά του.