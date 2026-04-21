Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο

Η έρευνα της 162ης Μεραρχίας για το περιστατικό στο χωριό Ντέιμπελ καταλήγει σε ποινές και καθαιρέσεις, με τον Ισραηλινό Στρατό να αναγνωρίζει πλήρη ηθική αποτυχία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το επίσημο πόρισμα της έρευνας για τη διαγωγή των στρατιωτών των IDF που προσέβαλαν χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στο Νότιο Λίβανο παραδόθηκε χθες βράδυ στον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, Υποστρατήγο Σαγίβ Νταχάν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένας στρατιώτης προχώρησε στην προσβολή του συμβόλου ενώ ένας δεύτερος κατέγραψε τη σκηνή, την ίδια ώρα που έξι ακόμη στρατιώτες παρέμεναν θεατές, χωρίς να παρέμβουν ή να αναφέρουν την πράξη. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά αυτή αποκλίνει πλήρως από τις εντολές και τις αξίες του στρατού, αποτελώντας ένα μεμονωμένο αλλά εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.

Αποτελέσματα της Έρευνας

Τα ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό και οι επιχειρησιακές συστάσεις έπειτα από το περιστατικό όπου καταγράφηκε στρατιώτης του Ισραηλινού Στρατού να προβαίνει σε πρόσβαση σε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στο Νότιο Λίβανο, παρουσιάστηκαν στον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, τον Υποστρατήγο Σαγίβ Νταχάν, χθες βράδυ.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι στο πλαίσιο δραστηριότητας μονάδας του Ισραηλινού Στρατού στην περιοχή του χριστιανικού χωριού Ντέιμπελ στο Νότιο Λίβανο ο εμπλεκόμενος στρατιώτης προσέβαλλε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο ενώ ένας άλλος στρατιώτης τράβηξε τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Άλλοι έξι στρατιώτες παρέστησαν στο περιστατικό και δεν έπραξαν τίποτα για να το σταματήσουν ή να το αναφέρουν.

  • Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαγωγή των στρατιωτών αποκλίνει πλήρως από τις εντολές του στρατού και τις αξίες του Ισραηλινού Στρατού.
  • Ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει βαθιά θλίψη για το περιστατικό και τονίζει ότι η δραστηριότητά του στο Λίβανο απευθύνεται κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων, και όχι κατά των πολιτών του Λιβάνου.
  • Από τη στιγμή που ελήφθη η αναφορά για το περιστατικό, η Διοίκηση Βορείου Τομέα δραστηριοποιείται προκειμένου να βοηθήσει την κοινότητα του χωριού στην αντικατάσταση του αγάλματος.
  • Ο διοικητής της μεραρχίας αποδέχτηκε τα ευρήματα της έρευνας και τις συστάσεις των διοικητών.
  • Συνεπώς, ο στρατιώτης που προσέβαλλε το χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο και ο στρατιώτης που τον φωτογράφησε απομακρύνθηκαν από καθήκοντα μάχης, και επιπλέον ο καθένας τους καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκισης. Οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρέμειναν θεατές κλήθηκαν σε συναντήσεις διερεύνησης που θα πραγματοποιηθούν εν συνεχεία, μετά τις οποίες θα αποφασιστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση σε επιχειρησιακά επίπεδα.
  • Οι κανονισμοί σχετικά με τη διαγωγή απέναντι σε θρησκευτικούς θεσμούς και σύμβολα διευκρινίστηκαν με συστηματικό τρόπο στις δυνάμεις πριν από την είσοδό τους σε σχετικές περιοχές, και θα διευκρινιστούν εκ νέου σε όλες τις δυνάμεις της ζώνης έπειτα από το περιστατικό.
  • Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στον Αρχηγό ΓΕΣ και στον διοικητή της Διοίκησης Βορείου Τομέα.
  • Ο Αρχηγός ΓΕΣ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι πρόκειται για απαράδεκτη συμπεριφορά και ηθική αποτυχία, που υπερβαίνει κάθε ηθικό μέτρο του Ισραηλινού Στρατού και την αναμενόμενη συμπεριφορά από τους μαχητές του.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF pριν από λίγο, σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα του Ντεμπέλ στο νότιο Λίβανο, το κατεστραμμένο άγαλμα αντικαταστάθηκε από στρατεύματα του IDF. Η Διοίκηση Βορρά ανέλαβε τον συντονισμό της αντικατάστασης του αγάλματος από τη στιγμή που έλαβε την αναφορά για το περιστατικό.




Ο IDF στην ανακοινωσή του εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το περιστατικό και καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο D4vd δολοφόνησε τη 14χρονη για να προστατεύσει τη μουσική καριέρα του - Στα 21 του αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή

18:03ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari έρχεται και προκαλεί δέος – Αυτή είναι η τιμή της

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία και Ιταλία «μπλόκαραν» την πρόταση Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Μαζική δίκη εναντίον 500 φερόμενων μελών συμμοριών - Διέπραξαν 47.000 ποινικά αδικήματα σε 10 χρόνια

17:53ANNOUNCEMENTS

Mobile Technology & Vusion: Υλοποιήσεις ESL μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: 100 drones πανελλαδικά για επιτήρηση - Πότε λήγει η προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων

17:41WHAT THE FACT

Πώς ο εθισμός στον ήχο κάλυψε τον φόβο της εσωτερικής «ησυχίας»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουρές στο Βατικανό: Ένας χρόνος από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου

17:35ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Προσωρινό «στοπ» σε εργασίες επέκτασης ξενοδοχείου στο Μύτακα Μήλου

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φυλακή «Αλκατράζ του Ντουμπάι», όπου βία και βιασμοί αποτελούν «καθημερινό φαινόμενο»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Άκυροι οι ελληνικοί χάρτες για την αλιεία στο Αιγαίο»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο - Τοποθετήθηκε ο νέος Σταυρός

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρας του χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα – Η συγκινητική αντίδρασή του

17:09LIFESTYLE

Ξεσπά η Σίντνεϊ Σουίνι για τις γυμνές σκηνές του «Euphoria»: «Όταν το κάνουν άνδρες παίρνουν Όσκαρ, όταν το κάνουν γυναίκες δεν θεωρούνται ηθοποιοί»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν θάνατος με χίλια κοψίματα και δεν είχα αίμα, μόνο ένα ωχρό υγρό» – Η κραυγή ενός «εκκαθαριστή» του Τσερνόμπιλ

17:04LIFESTYLE

Eurovision: Ποιος θα δώσει το 12αρι της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρεμβαίνει για να σωθούν 8 γυναίκες από την αγχόνη στο Ιράν - «Θα το εκτιμούσα, θα ήταν υπέροχη αρχή για τις διαπραγματεύσεις»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η Ελλάδα να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρας του χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα – Η συγκινητική αντίδρασή του

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Φαινόμενο Columbine: Ανατριχιαστική «αναβίωση» 27 χρόνια μετά σε Τουρκία και Μεξικό

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρεμβαίνει για να σωθούν 8 γυναίκες από την αγχόνη στο Ιράν - «Θα το εκτιμούσα, θα ήταν υπέροχη αρχή για τις διαπραγματεύσεις»

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πού αναμένεται ένταση των φαινομένων το επόμενο 48ωρο

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την κάμερα», λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που είχε νοικιάσει η Μυρτώ

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

16:43ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για βομβαρδισμούς» - Το τελεσίγραφο για την συμφωνία και η νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο - Τοποθετήθηκε ο νέος Σταυρός

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Άκυροι οι ελληνικοί χάρτες για την αλιεία στο Αιγαίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ