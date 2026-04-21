Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο

Το επίσημο πόρισμα της έρευνας για τη διαγωγή των στρατιωτών των IDF που προσέβαλαν χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στο Νότιο Λίβανο παραδόθηκε χθες βράδυ στον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, Υποστρατήγο Σαγίβ Νταχάν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένας στρατιώτης προχώρησε στην προσβολή του συμβόλου ενώ ένας δεύτερος κατέγραψε τη σκηνή, την ίδια ώρα που έξι ακόμη στρατιώτες παρέμεναν θεατές, χωρίς να παρέμβουν ή να αναφέρουν την πράξη. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά αυτή αποκλίνει πλήρως από τις εντολές και τις αξίες του στρατού, αποτελώντας ένα μεμονωμένο αλλά εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.

Findings and Conclusions of the Inquiry into the Conduct of an IDF Soldier Who Damaged a Christian Symbol in Southern Lebanon



The inquiry found that during IDF activity in the area of the Christian village of Debel in southern Lebanon, an IDF soldier damaged a Christian… https://t.co/73ubDn3L2G — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

Αποτελέσματα της Έρευνας

Τα ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό και οι επιχειρησιακές συστάσεις έπειτα από το περιστατικό όπου καταγράφηκε στρατιώτης του Ισραηλινού Στρατού να προβαίνει σε πρόσβαση σε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο στο Νότιο Λίβανο, παρουσιάστηκαν στον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, τον Υποστρατήγο Σαγίβ Νταχάν, χθες βράδυ.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι στο πλαίσιο δραστηριότητας μονάδας του Ισραηλινού Στρατού στην περιοχή του χριστιανικού χωριού Ντέιμπελ στο Νότιο Λίβανο ο εμπλεκόμενος στρατιώτης προσέβαλλε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο ενώ ένας άλλος στρατιώτης τράβηξε τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Άλλοι έξι στρατιώτες παρέστησαν στο περιστατικό και δεν έπραξαν τίποτα για να το σταματήσουν ή να το αναφέρουν.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαγωγή των στρατιωτών αποκλίνει πλήρως από τις εντολές του στρατού και τις αξίες του Ισραηλινού Στρατού.

Ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει βαθιά θλίψη για το περιστατικό και τονίζει ότι η δραστηριότητά του στο Λίβανο απευθύνεται κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων, και όχι κατά των πολιτών του Λιβάνου.

Από τη στιγμή που ελήφθη η αναφορά για το περιστατικό, η Διοίκηση Βορείου Τομέα δραστηριοποιείται προκειμένου να βοηθήσει την κοινότητα του χωριού στην αντικατάσταση του αγάλματος.

Ο διοικητής της μεραρχίας αποδέχτηκε τα ευρήματα της έρευνας και τις συστάσεις των διοικητών.

Συνεπώς, ο στρατιώτης που προσέβαλλε το χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο και ο στρατιώτης που τον φωτογράφησε απομακρύνθηκαν από καθήκοντα μάχης , και επιπλέον ο καθένας τους καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκισης . Οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρέμειναν θεατές κλήθηκαν σε συναντήσεις διερεύνησης που θα πραγματοποιηθούν εν συνεχεία , μετά τις οποίες θα αποφασιστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση σε επιχειρησιακά επίπεδα.

, και επιπλέον ο καθένας τους . Οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρέμειναν θεατές κλήθηκαν σε συναντήσεις διερεύνησης που θα , μετά τις οποίες θα αποφασιστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση σε επιχειρησιακά επίπεδα. Οι κανονισμοί σχετικά με τη διαγωγή απέναντι σε θρησκευτικούς θεσμούς και σύμβολα διευκρινίστηκαν με συστηματικό τρόπο στις δυνάμεις πριν από την είσοδό τους σε σχετικές περιοχές, και θα διευκρινιστούν εκ νέου σε όλες τις δυνάμεις της ζώνης έπειτα από το περιστατικό.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στον Αρχηγό ΓΕΣ και στον διοικητή της Διοίκησης Βορείου Τομέα.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι πρόκειται για απαράδεκτη συμπεριφορά και ηθική αποτυχία, που υπερβαίνει κάθε ηθικό μέτρο του Ισραηλινού Στρατού και την αναμενόμενη συμπεριφορά από τους μαχητές του.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF pριν από λίγο, σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα του Ντεμπέλ στο νότιο Λίβανο, το κατεστραμμένο άγαλμα αντικαταστάθηκε από στρατεύματα του IDF. Η Διοίκηση Βορρά ανέλαβε τον συντονισμό της αντικατάστασης του αγάλματος από τη στιγμή που έλαβε την αναφορά για το περιστατικό.



Ο IDF στην ανακοινωσή του εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το περιστατικό και καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.

