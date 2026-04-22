Μακρόν: Να αποχωρήσει το Ισραήλ από τον Λίβανο – Να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ

Στήριξη Μακρόν στη Βηρυτό και έκκληση για πολιτική συμφωνία που θα φέρει σταθερότητα.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο.
  • Ζήτησε τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και τον αφοπλισμό της με τη διεθνή υποστήριξη.
  • Τόνισε ότι η σταθερότητα στην περιοχή απαιτεί πολιτική συμφωνία που θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.
  • Η Γαλλία υποστηρίζει τις προσπάθειες του Λιβάνου για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
  • Η παρέμβαση έγινε ενώ ισχύει προσωρινή δεκαήμερη εκεχειρία, αλλά η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων προκαλεί αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά της.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις και να αφοπλιστεί.

Σε ανάρτησή του, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ στο Παρίσι, εξέφρασε τη στήριξη της Γαλλίας στο λαό του Λιβάνου και στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Όπως ανέφερε, η σταθερότητα στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και των δύο χωρών και θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Τόνισε ότι αυτό προϋποθέτει τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ, τον αφοπλισμό της με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.

Η παρέμβαση Μακρόν έρχεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ προσωρινή δεκαήμερη εκεχειρία, ωστόσο η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο συνεχίζει να δημιουργεί αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά της.

Σχόλια
