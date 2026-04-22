Μακρόν: Να αποχωρήσει το Ισραήλ από τον Λίβανο – Να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ

Η παρέμβαση έγινε ενώ ισχύει προσωρινή δεκαήμερη εκεχειρία, αλλά η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων προκαλεί αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά της.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις και να αφοπλιστεί.

Σε ανάρτησή του, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ στο Παρίσι, εξέφρασε τη στήριξη της Γαλλίας στο λαό του Λιβάνου και στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

تعلمون أننا إلى جانبكم، دولة رئيس الوزراء العزيز @NawafSalam.



تدعم فرنسا لبنان في جهوده لمواجهة الأزمة الإنسانية وتلبية احتياجات السكان النازحين.… pic.twitter.com/WDNP3X1nzS

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2026



Όπως ανέφερε, η σταθερότητα στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και των δύο χωρών και θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Τόνισε ότι αυτό προϋποθέτει τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ, τον αφοπλισμό της με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.

Η παρέμβαση Μακρόν έρχεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ προσωρινή δεκαήμερη εκεχειρία, ωστόσο η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο συνεχίζει να δημιουργεί αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά της.