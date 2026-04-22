Το δύσκολο καλοκαίρι της Ευρώπης: Η Κομισιόν ανακοινώνει έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και τον συντονισμό της αναπλήρωσης αποθηκώνικού αερίου ενόψει της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η ΕΕ αποφύγει προς το παρόν μέτρα όπως πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου ή φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των ενεργειακών εταιρειών, επιλέγοντας φορολογικές ελαφρύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια και μείωση φόρων για τη βιομηχανία.

Η Επιτροπή θα συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών για πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου και θα παράσχει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων καυσίμων αεροσκαφών.

Η κρίση στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά περίπου ένα τρίτο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων.

Η ΕΕ βασίζεται στη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και πυρηνικές πηγές για να μειώσει τον αντίκτυπο της κρίσης, ενώ παραμένει έτοιμη για ανακατανομή καυσίμων αεριωθουμένων αν χρειαστεί. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα Τετάρτη (22/4) σχέδια για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και τον συντονισμό της καλοκαιρινής αναπλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου των χωρών, σε μία προσπάθεια να μετριάσει τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Τα σχέδια προτάσεων που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters δείχνουν ότι η ΕΕ θα αποφύγει, προς το παρόν, σημαντικές παρεμβάσεις στην αγορά, όπως το πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου ή τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των ενεργειακών εταιρειών - μέτρα που χρησιμοποίησε το 2022, όταν η Ρωσία μείωσε τις προμήθειες φυσικού αερίου και οι τιμές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.

Αντ' αυτού, η Επιτροπή σχεδιάζει να περιορίσει τους φορολογικούς κανόνες της ΕΕ ώστε να ευνοηθεί η ηλεκτρική ενέργεια έναντι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και να διευκολύνει τις κυβερνήσεις να μειώσουν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας των βιομηχανιών στο μηδέν, σύμφωνα με τα προσχέδια, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν πριν από τη δημοσίευσή τους.

Η ΕΕ θα παρέμβει επίσης για να συντονίσει τις προσπάθειες των χωρών με στόχο την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες και θα παράσχει καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις θα χειριστούν πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών. Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου την έχει αφήσει εκτεθειμένη στις αυξανόμενες τιμές, από τότε που τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας οδός μεταφοράς καυσίμων, έκλεισε ουσιαστικά και το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρώπη την Τρίτη ήταν περίπου το ένα τρίτο υψηλότερη από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ - οι ΗΠΑ και η Νορβηγία - βρίσκονται εκτός Μέσης Ανατολής και η κρίση στο Ιράν δεν έχει ακόμη προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει, ωστόσο, ότι ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών θα μπορούσαν να προκύψουν σε εβδομάδες.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν στο Reuters ότι η σχετικά συγκρατημένη αντίδραση του μπλοκ αντανακλά το γεγονός ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, και όχι οι Βρυξέλλες, ελέγχουν πολλούς μοχλούς διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων και της μείωσης των εθνικών φόρων και εισφορών. Τα σχέδια της Επιτροπής περιγράφουν μη δεσμευτικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις μπορούν να παρέχουν «άμεση ανακούφιση», συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τις επιχειρήσεις να αποφεύγουν τα αεροπορικά ταξίδια όπου είναι δυνατόν.

Ορισμένοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αντίδραση αντικατοπτρίζει επίσης την εκτίμηση ότι το ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τον πόλεμο θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, άρα ίσως θα ήταν καλό να αποφευχθούν προς το παρόν πιο ακραία μέτρα. Η Ελιζαμπέτα Κορνάγκο, βοηθός διευθύντρια στο think tank Centre for European Reform, δήλωσε ότι το συνεχιζόμενο κλείσιμο του Ορμούζ «μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα χειρότερο σοκ όσον αφορά στο πετρέλαιο από ό,τι το 2022, ένα παρόμοιο σοκ φυσικού αερίου, αλλά νομίζω σε ένα μικρότερο σοκ στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας».

Αυτό συμβαίνει επειδή οι χώρες έχουν επεκτείνει σημαντικά την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από το 2022, είπε. Η ΕΕ παρήγαγε το 71% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας, πέρυσι, από περίπου 60% το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του think tank Ember.

Όπως και να 'χει, το καλοκαίρι αυτό θα είναι δύσκολο για την Ευρώπη λόγω των ελλείψεων καυσίμων και του κλεισίματος του Ορμούζ ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, δήλωσε χθες ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν. Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στην προσφορά καυσίμων αεριωθουμένων, δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη. "Αν χρειαστεί, μπορούμε να ανακατανείμουμε και να μοιραστούμε τα καύσιμα αεριωθουμένων που έχουμε", δήλωσε.

