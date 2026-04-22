ΗΠΑ: Συνεχίζεται η «μέγιστη πίεση» στο Ιράν – «Γεμίζουν οι αποθήκες πετρελαίου, πιέζεται η παραγωγή»

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν «μέγιστη πίεση» στο Ιράν, με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητά του να διακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν «μέγιστη πίεση» στο Ιράν, με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητά του να διακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Όπως ανέφερε, το αμερικανικό ναυτικό θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο πλήττει άμεσα τα βασικά έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και το θαλάσσιο εμπόριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση αυτή ενδέχεται σύντομα να οδηγήσει σε πλήρη κορεσμό των αποθεμάτων πετρελαίου σε βασικούς κόμβους, όπως το νησί Χαργκ, με άμεσες επιπτώσεις στην παραγωγή.

Παράλληλα, τόνισε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει τις ενέργειες για την «συστηματική αποδυνάμωση» των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιράν, μέσω αυστηρών κυρώσεων.

«Κάθε πρόσωπο ή πλοίο που διευκολύνει αυτές τις ροές, ακόμη και μέσω κρυφών συναλλαγών, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις», προειδοποίησε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να δεσμεύουν κεφάλαια που – όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον – έχουν αποσπαστεί από τη «διεφθαρμένη ηγεσία» του Ιράν.

