ΗΠΑ: Συνεχίζεται η «μέγιστη πίεση» στο Ιράν – «Γεμίζουν οι αποθήκες πετρελαίου, πιέζεται η παραγωγή»

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν «μέγιστη πίεση» στο Ιράν, με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητά του να διακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Όπως ανέφερε, το αμερικανικό ναυτικό θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο πλήττει άμεσα τα βασικά έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και το θαλάσσιο εμπόριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση αυτή ενδέχεται σύντομα να οδηγήσει σε πλήρη κορεσμό των αποθεμάτων πετρελαίου σε βασικούς κόμβους, όπως το νησί Χαργκ, με άμεσες επιπτώσεις στην παραγωγή.

As @POTUS has made clear, the United States Navy will continue the blockade of Iranian ports. In a matter of days, Kharg Island storage will be full and the fragile Iranian oil wells will be shut in. Constraining Iran’s maritime trade directly targets the regime’s primary… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 21, 2026



Παράλληλα, τόνισε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει τις ενέργειες για την «συστηματική αποδυνάμωση» των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιράν, μέσω αυστηρών κυρώσεων.

«Κάθε πρόσωπο ή πλοίο που διευκολύνει αυτές τις ροές, ακόμη και μέσω κρυφών συναλλαγών, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές κυρώσεις», προειδοποίησε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να δεσμεύουν κεφάλαια που – όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον – έχουν αποσπαστεί από τη «διεφθαρμένη ηγεσία» του Ιράν.