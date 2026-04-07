Ο πόλεμος στο Ιράν «πυροδοτεί» τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 50 ετών

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ένα σοβαρό ενεργειακό σοκ, καθώς εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, τόνισε ότι η κρίση είναι εντονότερη από εκείνες του 2022 και της δεκαετίας του 1970 μαζί, μιλώντας στη Figaro.

Οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώνονται περίπου στα 115 δολάρια, έχοντας αυξηθεί πάνω από 68% από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Brent κινείται γύρω στα 110 δολάρια / βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 60% μέσα σε έξι εβδομάδες πολέμου.

Ο Μπιρόλ επεσήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά σοκ που απορρέουν από τη σύγκρουση και δεν περιορίζονται μόνο στην ενέργεια.

«Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο ενεργειακό σοκ, που συνδυάζει κρίση στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα τρόφιμα. Πρόκειται για μία μεγάλη ανατροπή για την οικονομία», ανέφερε.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, όπως λιπάσματα και ήλιο. Η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να επιδιώκει την αναγνώριση του ελέγχου του στη θαλάσσια αυτή δίοδο.

Ο επικεφαλής του IEA προειδοποίησε ότι ακόμη και αν αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, θα χρειαστεί χρόνος για την πλήρη επαναφορά της ενεργειακής παραγωγής στην περιοχή.

Παρά την απαισιοδοξία του για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ο Μπιρόλ εκτίμησε ότι η κρίση ενδέχεται να επιταχύνει τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια, κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει μακροπρόθεσμα την παγκόσμια οικονομία.

Τέλος, συνέστησε στις χώρες να επιδείξουν σύνεση στη χρήση ενέργειας, να δώσουν προτεραιότητα στην αποδοτικότητα και να ενισχύσουν τόσο την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών όσο και τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Διαβάστε επίσης