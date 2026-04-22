ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατομμυρίων μεταναστών το 2025

Ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε ​ρεκόρ ύψους 64,2 εκατομμυρίων το ​2025, αυξημένος κατά περίπου 2,1 εκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το ​Κέντρο Έρευνας και Ανάλυσης για τη Μετανάστευση στο RFBerlin.

Ο αριθμός αυτός συγκρίνεται με τα 40 εκατομμύρια που κατεγράφησαν το 2010, αναφέρει η έκθεση, επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη χώρα υποδοχής ατόμων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό στην ΕΕ, με σχεδόν 18 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 72% σε ηλικία εργασίας, ενώ η Ισπανία κατέγραψε την ταχύτερη πρόσφατη ανάπτυξη, προσθέτοντας περίπου 700.000 άτομα, ανεβάζοντας τον πληθυσμό της που γεννήθηκε στο εξωτερικό στα 9,5 εκατομμύρια.

«Η Γερμανία παραμένει ο κύριος προορισμός για τους μετανάστες στην Ευρώπη, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και, σε σημαντικό βαθμό, σε σχέση με τον πληθυσμό της», δήλωσε ο Τομάσο Φρατίνι, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης. Η μελέτη ανέφερε ότι τα μεταναστευτικά πρότυπα ήταν άνισα σε ολόκληρη την Ένωση, με το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Κύπρο να αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά μεταναστών σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Οι αιτήσεις ασύλου επικεντρώθηκαν επίσης σε ορισμένες χώρες, με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία να αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα τρία τέταρτα όλων των αιτήσεων. Η Γερμανία φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων συνολικά, με 2,7 εκατομμύρια.

