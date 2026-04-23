Λίβανος: Θα ζητήσει παράταση ενός μήνα στην εκεχειρία με το Ισραήλ

Κάτοικοι στέκονται δίπλα στα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου που χτυπήθηκε πριν από μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο κέντρο της Βηρυτού, στον Λίβανο, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. (AP Photo/Hussein Malla)

Ο Λίβανος φέρεται να σχεδιάζει να ζητήσει παράταση ενός μήνα της εκεχειρίας με το Ισραήλ, η οποία λήγει σύντομα, σε νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ των χωρών στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη. Το Ισραήλ δήλωσε πριν από τις διαπραγματεύσεις ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με τον Λίβανο, καλώντας τον να «συνεργαστεί» εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ , η οποία αντιτίθεται στις συνομιλίες και δεν συμμετέχει.

Οι άμεσες συνομιλίες των δύο χωρών στις 14 Απριλίου ήταν οι πρώτες εδώ και δεκαετίες και οι ΗΠΑ λίγο αργότερα ανακοίνωσαν την 10ήμερη εκεχειρία, η οποία πρόκειται να λήξει την Κυριακή (26/4)

Όπως και στον προηγούμενο γύρο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα φέρει σε επαφή τον πρέσβη του Ισραήλ, Γιεχίελ Λάιτερ , και την πρέσβη του Λιβάνου, Νάντα Χαμάντεχ Μοαβάντ , παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισά . Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι , αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ένας ανώνυμος Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα, καθώς και «τον τερματισμό των βομβαρδισμών και των καταστροφών του Ισραήλ στις περιοχές όπου είναι παρόν, και δέσμευση για την κατάπαυση του πυρός». Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε την Τετάρτη ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της περιόδου εκεχειρίας».