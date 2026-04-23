Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

Σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων σημειώθηκε την Πέμπτη στη Δανία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών επιβαινόντων, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από αρχικές αναφορές που επικαλείται η Ekstra Bladet, η οποία μετέδωσε την είδηση βασιζόμενη σε πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης.

Οι πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδίδει το Reuters, κάνουν λόγο για τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ο ακριβής αριθμός τους ή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις διάσωσης καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης του περιστατικού και καταγραφής των ζημιών. Στο σημείο πριν από λίγο έφτασε ελικόπτερο το οποίο μετέφερε τραυματίες.

Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η αστυνομία κάνει λόγο για 17 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 εξ΄αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όλοι οι επιβάτες έχουν απεγκλωβιστεί από τα τρένα και έχουν απομακρυνθεί από το σημείο της σύγκρουσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν επτά ασθενοφόρα, δύο οχήματα έκτακτης ανάγκης, δύο οχήματα έκτακτης ιατρικής βοήθειας, τρία ιατρικά μεταγωγικά και ένας υπεύθυνος έκτακτης ανάγκης.