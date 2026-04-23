Eρντογάν: «Ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνει την Ευρώπη»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να «αποδυναμώνει την Ευρώπη» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το γραφείο του Ερντογάν αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες Τετάρτη (22/4), συζητώντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τους συνεχιζόμενους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι ο πόλεμος στην περιοχή μας άρχισε να αποδυναμώνει και την Ευρώπη και ότι εάν αυτή η τάση δεν αντιμετωπιστεί με μια ειρηνική προσέγγιση, η ζημιά που θα προκληθεί από την περίοδο της σύγκρουσης θα είναι πολύ μεγαλύτερη», αναφέρει η ανάρτηση.

Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα υποστηρίζει τη διπλωματία ως την κύρια οδό για την επίλυση των περιφερειακών κρίσεων και εργάζεται για τον τερματισμό των εντάσεων μέσω του διαλόγου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της Τουρκίας να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με το Ιράν.

Η τηλεφωνική κλήση τόνισε επίσης τη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας και της διατήρησης διπλωματικών δικτύων μεταξύ των χωρών εν μέσω αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων.