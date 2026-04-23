Υπήρξε το Κράκεν: Τι αποκαλύπτουν επιστήμονες για χταπόδι 19 μέτρων που έζησε 100 εκατ. χρόνια πριν

Το Κράκεν, το μυθικό κεφαλόποδο πλάσμα της θάλασσας μέχρι χθες ζούσε μόνο στους σκανδιναβικούς θρύλους. Νέα έρευνα, όμως, δείχνει ότι είναι πιθανόν να υπήρξε και στην πραγματικότητα, κατά την εποχή των δεινοσαύρων πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια.

Η έρευνα δείχνει ότι αυτό το χταπόδι μπορεί να ήταν το κορυφαίο αρπακτικό στις θάλασσες του πλανήτη. Νέες αναλύσεις σε απολιθωμένα σαγόνια αποκαλύπτουν ότι τεράστια χταπόδια, που έμοιαζαν με Κράκεν, κυνηγούσαν κάποτε μαζί με άλλα θαλάσσια αρπακτικά. Διέθεταν οκτώ βραχίονες και μακρύ σώμα που ξεπερνούσε τα 18 μέτρα και συναγωνίζονταν άλλα σαρκοφάγα θαλάσσια ερπετά.

«Αυτά τα Κράκεν πρέπει να ήταν ένα τρομακτικό θέαμα», δήλωσε σε ένα email ο παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, Adiel Klompmaker, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Αυτή η απεικόνιση, δόθηκε στη δημοσιότητα από τους ερευνητές και απεικονίζει το γιγάντιο χταπόδι που πιθανόν να ήταν κορυφαίος θαλάσσιος θηρευτής πριν από εκατομμύρια χρόνια. Yasuhiro Iba

Οι λάτρεις των δεινοσαύρων γνωρίζουν ότι στα νερά της ύστερης Κρητιδικής περιόδου κυριαρχούσαν οι καρχαρίες με αιχμηρά δόντια και θαλάσσια ερπετά γνωστά ως μοσάσαυροι και πλησιόσαυροι.

Ωστόσο τα χταπόδια έμειναν εκτός αυτής της κατηγορίας. Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει συγγενείς των γιγάντιων χταποδιών που περιπλανιόνταν την εποχή των δεινοσαύρων και έχουν ερευνήσει μερικά μικρά χταπόδια που τρυπούσαν τα όστρακα.

Το πρόβλημα είναι ότι το σώμα των χταποδιών επειδή είναι μαλακό δεν διατηρείται καλά και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος που έφτασαν αυτά τα πλάσματα.

Υπάρχει επίσης η αντίληψη ότι τα μαλακά ασπόνδυλα δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να καταταχθούν στις τάξεις των κορυφαίων αρπακτικών. Ωστόσο, τα ράμφη των χταποδιών είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να συνθλίβουν πλάσματα που έχουν κέλυφος ή οστά.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τις σιαγόνες 15 αρχαίων απολιθωμάτων χταποδιών που είχαν ανακαλυφθεί στην Ιαπωνία και στο νησί Βανκούβερ του Καναδά. Εντόπισαν επίσης 12 επιπλέον σιαγόνες από την Ιαπωνία, χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ανέπτυξαν οι ίδιοι, την αποκαλούμενη «ψηφιακή εξόρυξη απολιθωμάτων», η οποία σαρώνει λεπτομερώς τις διατομές των πετρωμάτων για να αποκαλύψει τα απολιθώματα που κρύβονται στο εσωτερικό τους.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα αρχαία δείγματα με τις σιαγόνες των σύγχρονων χταποδιών για να εκτιμήσουν πόσο μεγάλα μπορεί να ήταν τα πλάσματα αυτά. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αρχαία χταπόδια είχαν μήκος που κυμαινόταν από 7 έως 19 μέτρα. Η μεγαλύτερη σιαγόνα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή οποιουδήποτε σύγχρονου χταποδιού, ανέφερε ένας από τους συγγραφείς της έρευνας και παλαιοντολόγος από το Πανεπιστήμιο του Χοκάιντο, Yasuhiro Iba.

Διαπίστωσαν επίσης ότι τα σαγόνια των μεγαλύτερων ζώων παρουσίαζαν σημαντική φθορά, όπως γρατσουνιές, σπασίματα και στρογγυλεμένες άκρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι «τα ζώα συνέθλιβαν επανειλημμένα σκληρά θηράματα, όπως κελύφη και κόκαλα», ανέφερε ο Iba.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη στο περιοδικό Science. Χωρίς πρόσβαση στο περιεχόμενο του στομάχου των χταποδιών, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι έτρωγαν ή αν πραγματικά ανταγωνίζονταν άλλα κορυφαία αρπακτικά για την τροφή τους. Επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί να έτρωγαν ψάρια ή σαλιγκάρια καθώς μπορούσαν να αρπάξουν τη λεία με τα εύκαμπτα πλοκάμια τους και να την σπάσουν με τα ράμφη τους.

Η αναζήτηση απολιθωμάτων χταποδιών σε άλλα μέρη μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα του ρόλου τους στις αρχαίες τροφικές αλυσίδες, δήλωσε ο παλαιοντολόγος Neil Landman από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης.

«Είναι ένας μεγάλος, παλιός πλανήτης. Έχουμε λοιπόν πολλά να εξετάσουμε για να συνθέσουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα στο πέρασμα του χρόνου», δήλωσε ο Landman.

