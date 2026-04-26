Φιναλίστ του X Factor κατηγορείται για τον θάνατο γνωστής influencer έξω από κλαμπ στο Λονδίνο

Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει τη στιγμή του ατυχήματος, όπου η Καρίνγκτον επιταχύνει με το όχημα και πατάει την Κλαούντια Ζακρζέφσκα.

Αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας βρίσκεται πλέον μια εικοσιεννιάχρονη πρώην φιναλίστ του βρετανικού X Factor, έπειτα από τον θάνατο της γυναίκας που φέρεται να παρέσυρε με το όχημά της στο κεντρικό Λονδίνο.

Το θύμα, η 32χρονη Κλαούντια Ζακρζέφσκα, η οποία διατηρούσε ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα Klaudia Glam, κατέληξε το περασμένο Σάββατο. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση για έξι ημέρες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου, έξω από κλαμπ στην περιοχή του Σόχο. Μετά την τραγική κατάληξη, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσημα την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος της οδηγού.

Η Γκαμπριέλ Καρίνγκτον, είχε παρουσιαστεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ενώπιον του δικαστηρίου, κατηγορούμενη αρχικά για απόπειρα δολοφονίας. Εκτός από τη μοιραία παράσυρση της Ζακρζέφσκα, η οδηγός της μαύρης Mercedes βαρύνεται με επιπλέον κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του νομίμου ορίου, καθώς και για τον τραυματισμό δύο ακόμη ατόμων στο ίδιο περιστατικό, μιας γυναίκας και ενός φύλακα ασφαλείας.

«Καρδούλες» μέσα στο δικαστήριο

Στην ακροαματική διαδικασία, η κατηγορούμενη αναφέρθηκε ως «influencer στα social media» με συχνά ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση της κατά την αποχώρησή της από το εδώλιο προς τα κρατητήρια, καθώς εθεάθη να σχηματίζει με τα χέρια της το σύμβολο της καρδιάς, απευθυνόμενη σε συγγενείς και φίλους της που βρίσκονταν στο ακροατήριο.

Η Καρίνγκτον έγινε ευρύτερα γνωστή στο βρετανικό κοινό το 2013, όταν έφτασε μέχρι τους τελικούς του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού X Factor, συμμετέχοντας στο συγκρότημα Miss Dynamix. Σήμερα, διατηρεί τον λογαριασμό RIELLEUK στο Instagram, όπου μετρά περισσότερους από 360.000 ακολούθους.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί οπτικοακουστικό υλικό από τη στιγμή του συμβάντος, στο οποίο διακρίνεται μια γυναίκα να επιβιβάζεται στο μαύρο όχημα και να επιταχύνει απότομα, καταλήγοντας να εγκλωβίσει τη Ζακρζέφσκα κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου.

Διαβάστε επίσης