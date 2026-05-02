Πυροβολισμοί στο Mπρίξτον: 4 τραυματίες, χαροπαλεύει ο ένας - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη
Δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο νότιο Λονδίνο
Μεγάλο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας έχει εξαπολυθεί μετά τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων κατά τη διάρκεια πυροβολισμών τη νύχτα στο Μπρίξτον του νότιου Λονδίνου.
Μεταξύ των τραυματιών ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία δίνει μάχη για τη ζωή του.
Οι άλλοι τρεις τραυματίες, ηλικίας 21, 47 και 70 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσoκομείο και λίγο αργότερα πήραν εξιτήριο.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε επείγουσα έρευνα και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, καθώς οι ντετέκτιβ εργάζονται «με ρυθμό» για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για αυτό που έχει περιγραφεί ως πράξη αδιάκριτης βίας.
21:00 ∙ WHAT THE FACT
Διώξτε τα μυρμήγκια από το σπίτι με αυτά τα υλικά από την κουζίνα
19:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή
17:23 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος
14:35 ∙ WHAT THE FACT
Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον
14:26 ∙ WHAT THE FACT