Πυροβολισμοί στο Mπρίξτον: 4 τραυματίες, χαροπαλεύει ο ένας - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Μεγάλο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας έχει εξαπολυθεί μετά τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων κατά τη διάρκεια πυροβολισμών τη νύχτα στο Μπρίξτον του νότιου Λονδίνου.

Μεταξύ των τραυματιών ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία δίνει μάχη για τη ζωή του.

Reportedly footage showing the aftermath of a "drive by" shooting in Brixton (south London), UK last night outside of a BBQ restaurant.



At least 4 people were hit which is shocking (sarcasm) because the the United Kingdom has all the "common sense gun laws" leftists in America… pic.twitter.com/c2Zo3hMSSs — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) May 2, 2026

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, ηλικίας 21, 47 και 70 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσoκομείο και λίγο αργότερα πήραν εξιτήριο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε επείγουσα έρευνα και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, καθώς οι ντετέκτιβ εργάζονται «με ρυθμό» για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για αυτό που έχει περιγραφεί ως πράξη αδιάκριτης βίας.