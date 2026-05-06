Ο Τραμπ είπε σε κορίτσι ότι είναι κοντό για να παίξει... βόλεϊ - Το viral βίντεο με τη συμβουλή του

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν γνωστοί αθλητές, αλλά η συζήτηση με το κορίτσι ήταν το επίκεντρο της προσοχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το ύψος και τα όνειρα ενός νεαρού κοριτσιού να ασχοληθεί με το βόλεϊ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που είχε με παιδιά στο Οβάλ Γραφείο. Η σύντομη συζήτηση ήταν μέρος μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο στις 5 Μαΐου, σχετικά με το προεδρικό Βραβείο Φυσικής Κατάστασης, το οποίο ο Τραμπ αναβίωσε ως μέρος μιας προσπάθειας επαναφοράς ενός σχολικού τεστ φυσικής κατάστασης. Πολλά παιδιά και αθλητές τον συνόδευσαν στην τελετή.

Αλλά η εκδήλωση έκανε τον γύρο του κόσμου για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε σε ένα παιδί για τους αθλητικούς του στόχους. Η επίμαχη στιχομυθία ξεκίνησε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε το νεαρό κορίτσι τι άθλημα παίζει και αργότερα αστειεύτηκε για το ύψος της καθώς εκείνη απάντησε: «Παίζω βόλεϊ και μετά το καλοκαίρι προσπαθώ να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο».

? Donald Trump tells a little girl she's too short to pursue Volleyball. https://t.co/2kzuXDgf1u pic.twitter.com/2sojUTxP5Y — TMZ (@TMZ) May 5, 2026

Ο Τραμπ ρώτησε στη συνέχεια: «Και με το ύψος σου, χτυπάς την μπάλα στο βόλεϊ. Ανεβαίνεις ψηλά; Μπορείς να πηδάς ψηλά;» Όταν το κορίτσι απάντησε: «Όχι πολύ», ο Τραμπ της είπε: «Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι καλύτερο». Ο πρόεδρος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Απλώς ψάχνω, νομίζω ότι θα ήσουν μια σπουδαία ποδοσφαιρίστρια», λέγοντας στη μικρή: «Αυτό είναι καλό. Καλή τύχη, εντάξει;»

Στην αίθουσα υπήρχαν επίσης μεγάλα ονόματα του αθλητισμού όπως ο Γκάρι Πλέιερ, ο Μπράισον ΝτεΣαμπό και ο Νόα Σίντεργκααρντ, αλλά η σύντομη συζήτηση με το κορίτσι ήταν εκείνη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνει το βίντεο viral με τους χρήστες του διαδικτύου να επικεντρώνονται στο πώς το κορίτσι είχε εκφράσει μόνο το ενδιαφέρον του για το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο, προτού ο Τραμπ κατευθύνει την συζήτηση προς το αν το ύψος της ταίριαζε στο άθλημα.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του Τραμπ είδαν το σχόλιο ως μια λίγο άκομψη, αλλά ακίνδυνη συμβουλή. Άλλοι θεώρησαν ότι ο πρόεδρος είχε απορρίψει τη φιλοδοξία ενός παιδιού μπροστά στις κάμερες, με τον πολιτικό σχολιαστή Εντ Κρασενστάιν να γράφει στο X (πρώην Twitter) ότι ο Τραμπ «χλεύασε ένα μικρό κορίτσι επειδή ήταν κοντό και ποδοπάτησε τις φιλοδοξίες της».