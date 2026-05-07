Κίνα: Καταδικάσθηκαν σε θάνατο δύο πρώην υπουργοί άμυνας για διαφθορά - Κατασχέθηκε η περιουσία τους

Δύο πρώην υπουργοί Άμυνας της Κίνας καταδικάστηκαν σε θάνατο με διετή αναστολή για κατηγορίες διαφθοράς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ένα στρατιωτικό δικαστήριο στην Κίνα καταδίκασε την Πέμπτη τους πρώην υπουργούς Άμυνας της χώρας Γουέι Φενγκέ και Λι Σανγκφού στην ποινή του θανάτου με διετή αναστολή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι θανατικές τους ποινές θα μετατραπούν σε ισόβια κάθειρξη μετά από δύο χρόνια, χωρίς τη δυνατότητα μείωσης της ποινής ή αποφυλάκισης υπό όρους, σύμφωνα τουλάχιστον με το πρακτορείο Xinhua.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, αμφότεροι κρίθηκαν ένοχοι για δωροδοκία και όλα τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν. Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη απομάκρυνση αρκετών κορυφαίων στρατιωτικών προσωπικοτήτων στη χώρα, εν μέσω μιας σαρωτικής καταστολής της διαφθοράς.

Η πορεία των κατηγορουμένων και το χρονικό της πτώσης

Ο Γουέι υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας από το 2018 έως το 2023 και αντικαταστάθηκε από τον Λι τον Μάρτιο του 2023. Η θητεία του Λι ως υπουργού Άμυνας ήταν πολύ μικρότερη, καθώς απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο του 2023. Η παύση του ήρθε δύο μήνες αφότου εξαφανίστηκε ξαφνικά από τη δημόσια ζωή, προκαλώντας εικασίες για την απομάκρυνσή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα - μεταξύ των οποίων και του Reuters, είχε αναφερθεί ότι ο Λι ήταν ύποπτος για λήψη «τεράστιων χρηματικών ποσών» σε δωροδοκίες καθώς και για δωροδοκία άλλων, προσθέτοντας ότι μια έρευνα διαπίστωσε ότι «δεν εκπλήρωσε τις πολιτικές ευθύνες» και «επεδίωξε προσωπικά οφέλη για τον ίδιο και άλλους».

Η εκστρατεία του Σι Τζινπίνγκ κατά της διαφθοράς

Παράλληλα, μια έρευνα που ξεκίνησε για τον Γουέι το 2023 αναφέρεται ότι διαπίστωσε ομοίως ότι είχε δεχθεί «ένα τεράστιο ποσό χρημάτων και τιμαλφών» σε δωροδοκίες και «βοήθησε άλλους να αποκομίσουν αθέμιτα οφέλη σε ρυθμίσεις προσωπικού». Τον Φεβρουάριο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε μια σπάνια δημόσια αναφορά στην καταστολή στον στρατό, καθώς πρόσφατα είχαμε την απομάκρυνση του κορυφαίου στρατηγού της χώρας, Τζανγκ Γιουσιά. Ο Σι δήλωσε τότε ότι ο στρατός είχε «υποστεί επαναστατική σφυρηλάτηση στον αγώνα κατά της διαφθοράς». Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο πρόεδρος Σι έχει εξαπολύσει κύματα εκστρατειών κατά της διαφθοράς, τα οποία οι επικριτές λένε ότι έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εκκαθάριση πολιτικών αντιπάλων. Σύμφωνα με τις αναφορές, η Κίνα συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή τη σκληρή γραμμή στο εσωτερικό του στρατεύματος για τη διασφάλιση της απόλυτης πίστης στην ηγεσία.

