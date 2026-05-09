Τι είναι η Ημέρα της Νίκης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στη Μόσχα στις 9 Μαΐου-H φετινή ιδιαιτερότητα

Μεγάλη μέρα είναι η σημερινή για τη Ρωσία. Η ημερομηνία της 9ης Μαΐου πλησιάζει όλο και περισσότερο . Στη Ρωσία , ειδικά στην πρωτεύουσα Μόσχα , αντιπροσωπεύει κάθε χρόνο μια από τις σημαντικότερες επετείους για τον λαό και την ιστορία της: την Ημέρα της Νίκης

Μετά τις πρόσφατες απειλές Ζελένσκι και την προειδοποίηση Λαβρόφ, η φετινή παρέλαση μοιάζει διαφορετική.

Ετησίως στις 9 Μαΐου η Ρωσία τιμά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με την υπογραφή της συνθηκολόγησης στο Βερολίνο αργά το βράδυ της 8ης Μαΐου 1945, ήδη 9 Μαΐου σύμφωνα με την τοπική ώρα Μόσχας.

Ο εορτασμός είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο κυρίως για τη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, δίπλα στο Κρεμλίνο. Σε αυτήν συμμετέχουν στρατιωτικά τμήματα, αλλά πάνω απ' όλα τα τεθωρακισμένα και πολεμικά οχήματα που αποτέλεσαν τη ναυαρχίδα της υπεράσπισης του ρωσικού σκοπού ανά τον χρόνο. Φέτος, ωστόσο, η εκδήλωση αναμένεται να έχει μια σαφώς διαφορετική χροιά.

Η ιστορία της Ημέρας της Νίκης

Μετά την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία υπογράφηκε αργά το βράδυ της 8ης Μαΐου 1945, όταν η τοπική ώρα στη Μόσχα ήταν ήδη 9 Μαΐου, το επόμενο πρωί η Σοβιετική Ένωση διακήρυξε μεγαλόφωνα τη νίκη της σε αυτό που ονομάστηκε «Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος». Η Ημέρα της Νίκης, ωστόσο, καθιερώθηκε μόλις το 1965, αν και μέχρι τη δεκαετία του 1990 δεν γιορταζόταν ετησίως με παρέλαση, αλλά κάθε πέντε χρόνια, με την ευκαιρία των «στρογγυλών επετείων» της.

Άρχισε να αποκτά τη σημερινή της σημασία, ειδικά μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2000. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το 2005 και την 60ή επέτειό της, με ανοιχτή πρόσκληση προς τους δυτικούς ηγέτες, ο Πούτιν την έκανε μια εμβληματική και εξαιρετικά συμβολική γιορτή. Το σημείο καμπής, ωστόσο, ήταν το 2015, όταν 16.000 Ρώσοι στρατιώτες, 1.300 ξένο στρατιωτικό προσωπικό από 10 χώρες, περίπου 200 τεθωρακισμένα οχήματα και 143 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα παρέλασαν στη Μόσχα.

Η 9η Μαΐου εξακολουθεί να γιορτάζεται με παρελάσεις και διαδηλώσεις, όχι μόνο σε όλη τη Ρωσία, αλλά και σε αρκετές χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ και της Ανατολικής Ευρώπης.

Η παρέλαση του Συντάγματος των Αθανάτων

Η παρέλαση του Συντάγματος των Αθανάτων αποτελεί σημαντικό σκέλος της παρέλασης. Σε αυτήν την παρέλαση συνήθως συμμετέχουν συγγενείς Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, οι οποίοι θεωρούνται ήρωες της Ρωσίας επειδή πέθαναν πολεμώντας τον Ναζισμό. Συνήθιζε να παίρνει τη μορφή πομπής, κατά την οποία οι συμμετέχοντες κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων που είχαν πεθάνει. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι Ρώσοι στη Μόσχα έχουν έναν ιστότοπο όπου οι συγγενείς μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες των νεκρών ηρώων τους, μαζί με μια περιγραφή της ιστορίας τους.

Η παρέλαση χωρίς καλεσμένους, ίντερνετ και τανκς

Η παρέλαση για την μνήμη της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, η οποία ανέκαθεν αποτελούσε μια ευκαιρία υπερηφάνειας και κύρους στην πολιτική ατζέντα του Κρεμλίνου, φέτος θα είναι σαφώς πιο συγκρατημένη. Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό για πιθανές ολικές διακοπές του διαδικτύου, οι οποίες έχουν παραβιαστεί και λειτουργούν κατά διαστήματα για μήνες, ειδικά μεταξύ 5ης και 9ης Μαΐου.

Ο λόγος λέγεται ότι είναι ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανές ουκρανικές επιθέσεις εκείνη την ημέρα. Επιπλέον, έχει ανακοινώσει ότι, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, στρατιωτικά οχήματα δεν θα συμμετάσχουν στην παρέλαση: πρόκειται για μια παρέλαση που πάντα περιλάμβανε ερπυστριοφόρα και θωρακισμένα οχήματα, τα οποία έχουν γράψει ιστορία στις ρωσικές στρατιωτικές επιτυχίες, και η οποία δεν θα είναι παρούσα φέτος για «λόγους ασφαλείας».

Σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, στις οποίες συμμετείχαν αρκετοί πρωθυπουργοί και εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, φέτος φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικοί καλεσμένοι και ο μόνος που θα συμμετάσχει στην εκδήλωση θα είναι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Robert Fico. Ο Φίκο, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει μόνο σε μία φάση της εκδήλωσης, αυτή που προηγείται της παρέλασης, η οποία περιλαμβάνει την κατάθεση ενός μπουκέτου λουλουδιών κοντά στο Κρεμλίνο, στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η αποτυχημένη εκεχειρία με την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προτείνει εκεχειρία ενόψει της συχνά περιγραφόμενης ως «ιερής» παρέλασης στις 9 Μαΐου. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, ωστόσο, αντέτεινε, προτείνοντας εκεχειρία που δεν θα περιοριζόταν στις 8 και 9 Μαΐου, αλλά σε μια ευρύτερη περίοδο, που θα προσδιοριζόταν μεταξύ 6 και 9 Μαΐου.

Σε απάντηση, ωστόσο, οι ρωσικές επιθέσεις δεν έδειξαν σημάδια υποχώρησης, φέρνοντας την εκεχειρία πίσω σε ένα ακόμη αδιέξοδο. Ορισμένοι Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι ήδη από τις 6 Μαΐου, τέσσερις Ουκρανοί στρατιώτες είχαν τραυματιστεί από την αρχή της ημέρας ως αποτέλεσμα των ρωσικών ενεργειών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στην περιοχή Ποκρόφσκ, και ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχοποιήθηκαν υποδομές στη Ζαπορίζια και το Κριβί Ριχ, καθώς και οικιστικά κτίρια στο Χάρκοβο.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας τη νύχτα της 5ης προς την 6η Μαΐου πάνω από τα εδάφη των περιοχών Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κουρσκ, την περιοχή της Μόσχας, τη Δημοκρατία της Κριμαίας και τη Μαύρη Θάλασσα.

