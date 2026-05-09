Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Η ερώτηση σου είναι χαζή»

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε τη Λίμνη Αντανάκλαση στο Μνημείο του Λίνκολν εν μέσω ανακαίνισης για την επιδιόρθωση διαρροών και ρύπανσης.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι το κόστος του έργου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δολάρια και υπερασπίστηκε την ανακαίνιση ως απαραίτητη για τη διατήρηση της ομορφιάς και της ασφάλειας της χώρας.
  • Κατήγγειλε την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων για περικοπές χρηματοδότησης και επαίνεσε την Εθνοφρουρά που συμμετέχει σε έργα καθαρισμού στην Ουάσινγκτον.
  • Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου της ABC, χαρακτηρίζοντάς τες «χαζές» και τις αποκάλεσε «ψεύτικα νέα».
  • Χρησιμοποίησε λανθασμένους όρους για τη Λίμνη Αντανάκλαση, προκαλώντας περαιτέρω ένταση κατά τη συνομιλία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο όταν τον ρώτησε για τις εργασίες ανακαίνισης της Λίμνης Αντανάκλασης στο Μνημείο του Λίνκολν, εν μέσω της ένοπλης σύγκρουσης στο Ιράν και της αύξησης των τιμών στα καύσιμα.

Η επίσκεψή του την Πέμπτη στο ιστορικό εμβληματικό σημείο της National Mall έγινε απρόσμενα, καθώς το έργο αποσκοπεί στην επιδιόρθωση διαρροών, λεκέδων και ρύπανσης, ενόψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το καλοκαίρι.

Κατά την επίσκεψή του, ο Τραμπ επαίνεσε το συνεργείο που εργάζεται στην ανακαίνιση, χαρακτηρίζοντάς τους «καλούς στην εμφάνιση». Η δημοσιογράφος της ABC News, Ρέιτσελ Σκοτ, τον ρώτησε για το κόστος του έργου, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δολάρια.

Όταν η Σκοτ συνέδεσε το έργο με τις τρέχουσες προκλήσεις, όπως ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των τιμών της βενζίνης, ο Τραμπ διέκοψε την ερώτηση, εξηγώντας πως η ανακαίνιση είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η ομορφιά και η ασφάλεια της χώρας.

Ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε την ανάγκη καθαρισμού, αναφερόμενος στο «βρώμικο» περιβάλλον της Ουάσινγκτον όπως το αποκάλεσε, και περιέγραψε πώς μέλη της Εθνοφρουράς συμμετέχουν σε έργα καθαρισμού που θεωρεί πως θα έπρεπε να είχε αναλάβει η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, η οποία όμως σύμφωνα με τον ίδιο έχει υποστεί περικοπές χρηματοδότησης. «Εσύ ίσως δεν βλέπεις τη βρωμιά, αλλά εγώ την βλέπω», είπε απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο.

Παράλληλα, ο Τραμπ χρησιμοποίησε λάθος όρους για τη λίμνη, αποκαλώντας τη «λίμνη» ή «πάρκο» αντί για «λίμνη αντανάκλασης», γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ένταση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ερώτηση της Σκοτ «χαζή» και την κατηγόρησε ότι ανήκει σε «ψεύτικα νέα» της ABC, υποστηρίζοντας πως τέτοιες ερωτήσεις αποτελούν ντροπή για τη χώρα.

https://www.instagram.com/reel/DYGWul7EYsK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
