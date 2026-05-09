Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

Εικόνες και βίντεο από την παραδοσιακή παρέλαση της Ρωσίας στη Μόσχα με αφορμή την Ημέρα της Νίκης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία διοργάνωσε την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, σηματοδοτώντας την 81η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ετησίως στις 9 Μαΐου η Ρωσία τιμά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με την υπογραφή της συνθηκολόγησης στο Βερολίνο αργά το βράδυ της 8ης Μαΐου 1945, ήδη 9 Μαΐου σύμφωνα με την τοπική ώρα Μόσχας.

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε μια τριήμερη εκεχειρία που ξεκινά σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου και αμοιβαία ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

Παρακολουθήστε την παρέλαση:

Η παρέλαση για την μνήμη της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, η οποία ανέκαθεν αποτελούσε μια ευκαιρία υπερηφάνειας και κύρους στην πολιτική ατζέντα του Κρεμλίνου, φέτος ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη.

Οι συμμετέχοντες στην παρέλαση για την 81η επέτειο της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο παρέλασαν στα λιθόστρωτα της Κόκκινης Πλατείας. Φέτος, στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν φοιτητές από την Ακαδημία Συνδυασμένων Όπλων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμμετέχοντες στον πόλεμο στην Ουκρανία, μέλη των υπηρεσιών του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού και αξιωματικοί και δόκιμοι από την Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας Ζουκόφσκι και Γκαγκάριν.

Τις μονάδες της παρέλασης υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και οι κύριοι καλεσμένοι της εκδήλωσης, βετεράνοι και ελάχιστοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Αλεξάντρ Λουκασένκο της Λευκορωσίας.

Φέτος, μόνο πεζές φάλαγγες συμμετείχαν στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης. Λόγω της δύσκολης επιχειρησιακής κατάστασης, η μηχανοκίνητη φάλαγγα, καθώς και οι δόκιμοι του Σουβόροφ και του Ναχίμοφ, δεν θα συμμετάσχουν. Στο τέλος της παρέλασης, επιθετικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Μήνυμα Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Η Ρωσία πάντα ήταν και θα είναι νικήτρια»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα είναι πάντα νικήτρια, στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για ουκρανικές επιθέσεις και εντεινόμενης κόπωσης της ρωσικής κοινής γνώμης από τον πόλεμο.

Μιλώντας στο πλήθος, ο Ρώσος ηγέτης επικαλέστηκε τις θυσίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να ενισχύσει τη στήριξη προς τους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Το μεγάλο κατόρθωμα της γενιάς των νικητών εμπνέει τους πολεμιστές που εκτελούν σήμερα τα καθήκοντα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είπε, χρησιμοποιώντας τον όρο του Κρεμλίνου για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Στέκονται απέναντι σε μια επιθετική δύναμη οπλισμένη και υποστηριζόμενη από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ. Και παρ’ όλα αυτά, οι ήρωές μας προχωρούν μπροστά. Η νίκη ήταν πάντα και θα είναι πάντα δική μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει 96 ώρες ζέστης - Η πρόβλεψη του ECMWF

13:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαινίασε το το Μουσείο του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές εικόνες στον Μαραθώνιο της Γάζας: Έτρεξαν με πατερίτσες και αναπηρικά αμαξίδια οι χτυπημένοι του πολέμου

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

13:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αεροσκάφος παρέσυρε άτομο στον διάδρομο λίγο πριν την απογείωση - Εκκενώθηκε η πτήση

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Η Ρωσία πάντα ήταν και θα είναι νικήτρια»

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σήμερα το 1886: Η πρώτη Coca-Cola σερβίρεται σε φαρμακείο της Ατλάντα και γράφει ιστορία

13:06ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πεινάμε τόσο πολύ μετά το κολύμπι - Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών της Μαρινέλλας

13:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την ανοικτή προπόνηση

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE το 6ο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία από Δευτέρα τα νέα φυλάκια εισόδου στο Πρωτοδικείο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους: Ταχύτητα, ελιγμοί και ελάχιστη ασφάλεια

12:29WHAT THE FACT

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου: Το μοναδικό μέρος που μπορείς να δεις 3 χώρες μονομιάς - Βίντεο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

12:19WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το κορίτσι των Porta Potty Party συγκλονίζει: «Το μήνυμα που μου έστειλαν οι βασανιστές μου...»

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:00LIFESTYLE

Γιώργος Γρηγοριάδης: Στο νοσοκομείο για χειρουργείο ο δημοσιογράφος - Η κατάσταση της υγείας του

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Τενερίφη: Στους δρόμους ο κόσμος για να μη δέσει το Hodius που βρέθηκε ο χανταϊός

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νικήτα: Με «δρακόντεια» μέτρα μέσω Σούδας η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό - Σε ειδική πτέρυγα ο κατηγορούμενος

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών της Μαρινέλλας

10:41LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ