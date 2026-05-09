Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

Η Ρωσία διοργάνωσε την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, σηματοδοτώντας την 81η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ετησίως στις 9 Μαΐου η Ρωσία τιμά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με την υπογραφή της συνθηκολόγησης στο Βερολίνο αργά το βράδυ της 8ης Μαΐου 1945, ήδη 9 Μαΐου σύμφωνα με την τοπική ώρα Μόσχας.

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε μια τριήμερη εκεχειρία που ξεκινά σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου και αμοιβαία ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

Η παρέλαση για την μνήμη της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, η οποία ανέκαθεν αποτελούσε μια ευκαιρία υπερηφάνειας και κύρους στην πολιτική ατζέντα του Κρεμλίνου, φέτος ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη.

Οι συμμετέχοντες στην παρέλαση για την 81η επέτειο της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο παρέλασαν στα λιθόστρωτα της Κόκκινης Πλατείας. Φέτος, στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν φοιτητές από την Ακαδημία Συνδυασμένων Όπλων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμμετέχοντες στον πόλεμο στην Ουκρανία, μέλη των υπηρεσιών του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού και αξιωματικοί και δόκιμοι από την Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας Ζουκόφσκι και Γκαγκάριν.

Τις μονάδες της παρέλασης υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και οι κύριοι καλεσμένοι της εκδήλωσης, βετεράνοι και ελάχιστοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Αλεξάντρ Λουκασένκο της Λευκορωσίας.

Φέτος, μόνο πεζές φάλαγγες συμμετείχαν στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης. Λόγω της δύσκολης επιχειρησιακής κατάστασης, η μηχανοκίνητη φάλαγγα, καθώς και οι δόκιμοι του Σουβόροφ και του Ναχίμοφ, δεν θα συμμετάσχουν. Στο τέλος της παρέλασης, επιθετικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Μήνυμα Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Η Ρωσία πάντα ήταν και θα είναι νικήτρια»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα είναι πάντα νικήτρια, στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για ουκρανικές επιθέσεις και εντεινόμενης κόπωσης της ρωσικής κοινής γνώμης από τον πόλεμο.

Μιλώντας στο πλήθος, ο Ρώσος ηγέτης επικαλέστηκε τις θυσίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να ενισχύσει τη στήριξη προς τους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Το μεγάλο κατόρθωμα της γενιάς των νικητών εμπνέει τους πολεμιστές που εκτελούν σήμερα τα καθήκοντα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είπε, χρησιμοποιώντας τον όρο του Κρεμλίνου για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Στέκονται απέναντι σε μια επιθετική δύναμη οπλισμένη και υποστηριζόμενη από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ. Και παρ’ όλα αυτά, οι ήρωές μας προχωρούν μπροστά. Η νίκη ήταν πάντα και θα είναι πάντα δική μας».

