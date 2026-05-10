Πακιστάν: Επίθεση καμικάζι σε αστυνομική εγκατάσταση με 12 νεκρούς
Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση σε αστυνομική εγκατάση στο βορειοδυτικό Πακιστάν
- Η επίθεση ξεκίνησε με βομβιστή αυτοκτονίας που πυροδότησε όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου.
- Ένοπλοι εξτρεμιστές εισέβαλαν στις αστυνομικές εγκαταστάσεις και εξαπέλυσαν πυρά κατά των δυνάμεων ασφαλείας.
- Η τύχη ενός ακόμη αστυνομικού παραμένει άγνωστη μετά την επίθεση.
- Τρεις τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία.
Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο σε αστυνομική εγκατάσταση στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Σύμφωνα με τις αρχές, βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου και αμέσως μετά ένοπλοι εξτρεμιστές εξαπέλυσαν πυρά κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Ένας ακόμη αστυνομικός εξακολουθεί να αγνοείται.
Η επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Φάταχ Χελ, στην πόλη Μπανού, όπου, σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Μουχάμαντ Σατζάντ Χαν, ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της αστυνομίας. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 12 αστυνομικών, ενώ η τύχη ενός ακόμη μέλους των δυνάμεων ασφαλείας παραμένει άγνωστη.
Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι τρεις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.
Νωρίτερα, οι αρχές είχαν αναφέρει πως δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν ενέδρα, κάνοντας λόγο για απώλειες, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.