Πακιστάν: Επίθεση καμικάζι σε αστυνομική εγκατάσταση με 12 νεκρούς

Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο σε αστυνομική εγκατάσταση στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Σύμφωνα με τις αρχές, βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου και αμέσως μετά ένοπλοι εξτρεμιστές εξαπέλυσαν πυρά κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Ένας ακόμη αστυνομικός εξακολουθεί να αγνοείται.

Η επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Φάταχ Χελ, στην πόλη Μπανού, όπου, σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Μουχάμαντ Σατζάντ Χαν, ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της αστυνομίας. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 12 αστυνομικών, ενώ η τύχη ενός ακόμη μέλους των δυνάμεων ασφαλείας παραμένει άγνωστη.

Police reported that six police personnel lost lives & Five sustained injuries, who were shifted to the hospital. A total of 29 police were assigned to the station, in which most of them were on leave. The reduced presence of officers likely limited the number of casualties 5️⃣ pic.twitter.com/jV215i5hqO — Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) May 10, 2026

Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι τρεις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν αναφέρει πως δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν ενέδρα, κάνοντας λόγο για απώλειες, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.