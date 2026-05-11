22χρονος στην Ταϊλάνδη έβαλε φωτιά σε δάσος γιατί βαριόταν: «Ήθελα απλώς να διασκεδάσω»

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ταϊλάνδη από την ομολογία ενός 22χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έθεσε σκόπιμα φωτιά σε δασική έκταση στην επαρχία Φιτσανουλόκ, αναζητώντας λίγη «ψυχαγωγία» επειδή δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει.

Δασοφύλακες που περιπολούσαν στο δάσος Kaeng Hat Oi εντόπισαν τον νεαρό άνδρα να κινείται ύποπτα στην περιοχή μετά από αλλεπάλληλες αναφορές για εστίες φωτιάς. Στην κατοχή του βρέθηκε ένας αναπτήρας και, καθώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία του εκεί, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

