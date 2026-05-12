Μία διαφορετική εικόνα από τη συνηθισμένη έδειξε πρόσφατα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής βραδιάς στη Μόσχα.

Μία ηλικιωμένη δέχθηκε τη φροντίδα και τις περιποιήσεις του Ρώσου Προέδρου, προκαλώντας έκπληξη σε ένα βίντεο που έγινε viral, από την ασυνήθιστη αυτή συνάντηση και επίδειξη αγάπης.

Αποδείχθηκε ότι κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Η ηλικιωμένη γυναίκα, είναι η Βέρα Ντμίτριεβνα Γκούρεβιτς, πρώην καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας και δασκάλα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαιρέτησε θερμά την ηλικιωμένη δασκάλα του με ένα μπουκέτο λουλούδια πριν την αγκαλιάσει με τους χρήστες να ενθουσιάζονται από την σπάνια αυτή εκδήλωση συναισθημάτων. Ο Ρώσος Πρόεδρος είχε προσκαλέσει την πρώην δασκάλα του να παραστεί στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Το βίντεο κοινοποιήθηκε από το Κρεμλίνο.

PUTIN REUNITES WITH HIS FORMER OLD GERMAN TEACHER‼️



Vladimir Putin greeted his former Old German teacher with flowers and a heartfelt hug before personally driving her to the Kremlin in Moscow. pic.twitter.com/KcPxAqvMZC

— ?? ZANU PF PATRIOTS ?? (@zanupf_patriots) May 12, 2026



Σύμφωνα με το βίντεο, ο Πούτιν πέρασε χρόνο μιλώντας μαζί της ιδιωτικά και αργότερα τη συνόδευσε για δείπνο, σε μια νοσταλγική επανένωση με τη γυναίκα που του δίδαξε γερμανικά κατά την παιδική του ηλικία στο Λένινγκραντ, τώρα στην Αγία Πετρούπολη. Σε μια άλλη αξιοσημείωτη χειρονομία, ο Ρώσος πρόεδρος τη συνόδευσε προσωπικά και την οδήγησε κατευθείαν στο Κρεμλίνο.

Γεννημένος το 1952, ο Πούτιν μεγάλωσε στο μεταπολεμικό Λένινγκραντ, βιώνοντας αυτό που συχνά περιγράφεται ως δύσκολη και άθλια παιδική ηλικία. Ο Ρώσος πρόεδρος μιλάει άπταιστα γερμανικά, μια δεξιότητα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αξιωματικός πληροφοριών της KGB στη Δρέσδη της Ανατολικής Γερμανίας, από το 1985 έως το 1990. Έχει επιδείξει αυτή την ικανότητα δημόσια, συμπεριλαμβανομένης μιας ομιλίας του το 2001 στη γερμανική Bundestag, και περιστασιακά μιλά γερμανικά σε συναντήσεις για να συζητήσει συγκεκριμένα θέματα.

Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, ένα βίντεο με τον Πούτιν να επανενώνεται με την πρώην καθηγήτρια γερμανικών του γυμνασίου, Mina Yuditskaya-Berliner, κατά τη διάρκεια μιας κρατικής επίσκεψης στο Ισραήλ είχε επίσης γίνει viral.