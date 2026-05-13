Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση με χάρτη που απεικονίζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
  • Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά την ένταξη της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απέφυγε να σχολιάσει άμεσα το θέμα, αναφέροντας μόνο τις προσπάθειες ενίσχυσης των σχέσεων και τη ροή πετρελαίου.
  • Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την υλοποίηση του σχεδίου, αλλά η δημόσια συζήτηση έχει προκαλέσει πολιτικό θόρυβο στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο θέμα της Βενεζουέλας και στο ενδεχόμενο η λατινοαμερικάνικη χώρα να γίνει η 51η Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών,

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social δημοσίευσε έναν χάρτη, στον οποίο η Βενεζουέλα είναι καλυμμένη με τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ πάνω από τη φωτογραφία αναγράφεται: «51η πολιτεία των ΗΠΑ».

Ακολούθησε μια δεύτερη δημοσίευση στην οποία έγραψε με κεφαλαία γράμματα «Σε θέλω» (I WANT YOU). Το σχόλιο συνοδεύονταν από ένα σκίτσο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως 51η Πολιτεία, σύμφωνα με όσα υποστήριξε τη Δευτέρα ο δημοσιογράφος του Fox News, Τζον Ρόμπερτς, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως ανέφερε ο Ρόμπερτς σε ανάρτησή του, ο Τραμπ του είπε ότι σκέφτεται σοβαρά μια τέτοια κίνηση, προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων γύρω από τις προθέσεις της Ουάσιγκτον για τη Βενεζουέλα. Η αναφορά έρχεται λίγους μήνες μετά τις εξελίξεις με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της σύζυγου του, Σίλια Φλόρες.

Σε ερώτηση για το θέμα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δεν σχολίασε ευθέως το θέμα. Αντιθέτως, στάθηκε στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ αναφέρθηκε και στη ροή του πετρελαίου, δίνοντας το στίγμα της αμερικανικής πλευράς για την επόμενη ημέρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι ένα τέτοιο σχέδιο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Ωστόσο, και μόνο η δημόσια συζήτηση γύρω από ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρκεί για να προκαλέσει πολιτικό θόρυβο, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Λατινική Αμερική.

