Κονγκό: Μέσα στο καταφύγιο που φροντίζει πιθήκους μπονόμπο για να τους σώσει από την λαθροθηρία

Η Μισελίν Νζόνζι κρατάει αγκαλιά έναν μικρό πίθηκο μπονόμπο, ενώ ένας άλλος στέκεται δίπλα της

Snapshot Το καταφύγιο Lola ya Bonobo στο Κονγκό είναι το μοναδικό παγκοσμίως που φροντίζει ορφανούς πιθήκους μπονόμπο.

Οι πίθηκοι μπονόμπο είναι απειλούμενο είδος με περίπου 20.000 άτομα να ζουν στην άγρια φύση, ένας αριθμός σημαντικά μικρότερος από τους 100.000 που είχαν καταγραφεί την δεκαετία του 1980.

Παρά τη νομική προστασία, οι μπονόμπο κυνηγιούνται για το κρέας τους, καθώς το εμπόριο κρέατος άγριων ζώων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή.

Το Κονγκό πρότεινε πρόγραμμα ανταμοιβής για τις κοινότητες που προστατεύουν τα δάση, αλλά αυτό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη.

Οι ορφανοί πιθήκοι μπονόμπο στο καταφύγιο φροντίζονται από ανάδοχες μητέρες για χρόνια πριν επιστρέψουν ενδεχομένως στη φύση, διαδικασία που απαιτεί μακροχρόνια προετοιμασία. Snapshot powered by AI

Σε ένα σπάνιο καταφύγιο ζώων στο Κονγκό, η Μισελίν Νζόνζι κρατούσε στην αγκαλιά της έναν μικρό και νυσταγμένο πίθηκο μπονόμπο, του οποίου η ζωή εξαρτάται από την ίδια για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι πιθανότητες επιβίωσης του ενός έτους μικρού είναι καλές, χάρη στην ανθρώπινη αγάπη, το γάλα και το συχνό παιχνίδι με άλλα πιθηκάκια.

«Χωρίς εμένα, χωρίς εμάς, αυτοί οι πίθηκοι δεν μπορούν να επιβιώσουν», είπε η Νζόνζι στο Associated Press, η οποία είναι ανάδοχη μητέρα για μικρά μπονόμπο εδώ και 24 χρόνια. «Επιβιώνουν χάρη στην ανθρώπινη αγάπη».

Το καταφύγιο πρωτευόντων θηλαστικών Lola ya Bonobo στα δασώδη περίχωρα της πρωτεύουσας του Κονγκό, Κινσάσα, είναι το μοναδικό στον κόσμο που φροντίζει ορφανούς πιθήκους μπονόμπο, οι οποίοι διασώζονται από λαθροθήρες ή από σπίτια ντόπιων που τα εκτρέφουν για το κρέας τους.

Η Μισελίν Νζόνζι του καταφύγιου «Lola ya Bonobo» φροντίζει ορφανούς πιθήκους μπονόμπο στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 8 Απριλίου 2026. AP

Αν και οι μεγάλοι πίθηκοι, όπως οι μπονόμπο -ένα απειλούμενο είδος που ζει αποκλειστικά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-, προστατεύονται νομικά από το κράτος, εξακολουθούν να κυνηγούνται για το κρέας τους σε περιοχές πολύ πέρα από τη Λεκάνη του Κονγκό, του δεύτερου μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο. Το εμπόριο κρέατος άγριων ζώων κυμαίνεται από τρωκτικά έως αντιλόπες, αλλά ένας πίθηκος όπως οι μπονόμπο μπορεί να κοστίζει ακριβότερα.

«Οι μπονόμπο βρίσκονται σε κίνδυνο. Μαθαίνουμε στους ανθρώπους να μην τους σκοτώνουν», δήλωσε ο Αρσένε Μαντίμπα, εκπαιδευτικός στο καταφύγιο Lola ya Bonobo. «Δεν πρέπει να τους σκοτώσουμε, δεν πρέπει να τους βάλουμε στο σπίτι μας ως κατοικίδια, δεν πρέπει να τους τρώμε».

Το Κονγκό προτείνει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανταμοιβής

Οι πίθηκοι μπονόμπο μεγαλώνουν τα μικρά τους για τέσσερα έως πέντε χρόνια. Ο χαμηλός αναπαραγωγικός τους κύκλος σημαίνει ότι είναι ευάλωτα σε περιβαλλοντικές διαταραχές. Για να προστατεύσουν τα ζώα και το περιβάλλον τους, οι αρχές του Κονγκό πρότειναν πέρυσι να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανταμοιβής, για να βοηθήσουν οικονομικά τις κοινότητες που προστατεύουν τα δάση. Το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

«Υπάρχει μια πολιτισμική διαφορά μεταξύ του Κονγκό και της γειτονικής Ουγκάντα, όπου οι πίθηκοι δεν κυνηγούνται για το κρέας τους», δήλωσε η πρωτευοντολόγος Γκλάντις Καλέμα-Ζικουσόκα, ιδρύτρια της ομάδας Conservation Through Public Health με έδρα την Ουγκάντα. «Στο Κονγκό, πιστεύουν ότι όταν τρως ένα πρωτεύον θηλαστικό, γίνεσαι τόσο δυνατός όσο και εκείνο»

Ένας θηλυκός πίθηκας μπονόμπο φροντίζει το μωρό του στο καταφύγιο «Lola ya Bonobo» στην Κινσάσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 8 Απριλίου 2026. AP

Υπάρχουν δεκάδες ενήλικοι πίθηκοι μπονόμπο στο καταφύγιο Lola ya Bonobo. Μερικοί ζουν εκεί από το 2002, όταν άνοιξε το καταφύγιο υπό την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού προστασίας της φύσης, γνωστού με το γαλλικό όνομα Les Amis des Bonobos du Congo.

Το καταφύγιο φιλοξενεί επίσης 11 νεαρούς πιθήκους μπονόμπο. Κάθε μωρό ζευγαρώνεται με μια ανάδοχη μητέρα που θα το φροντίζει για χρόνια πριν μπορέσει να μεταφερθεί σε ομάδες μπονόμπο, οι οποίες είναι ανοιχτές στους επισκέπτες.

Οι ορφανοί πίθηκοι μπονόμπο δημιουργούν δεσμούς με τους φροντιστές τους, οι οποίοι συχνά μπορούν να αναγνωρίσουν τα ονόματά τους, είπε ο ζωοκόμος Φρανκ Λουτέτε, ο οποίος ταΐζει τα ζωάκια του καταφυγίου.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένας πίθηκος μπονόμπο από το καταφύγιο μπορεί να επιστρέψει τελικά στη φύση, κάτι που μπορεί να απαιτήσει χρόνια προετοιμασίας.

Περίπου 20.000 πίθηκοι μπονόμπο ζουν στην άγρια φύση

Οι πίθηκοι μπονόμπο μοιράζονται σχεδόν το 99% του DNA τους με τους ανθρώπους και, μαζί με τους χιμπατζήδες, είναι οι πιο κοντινοί μας «συγγενείς».

Στη δεκαετία του 1980, πρωτευοντολόγοι υπολόγιζαν ότι περίπου 100.000 πίθηκοι μπονόμπο είχαν απομείνει στην άγρια φύση. Πλέον, ο αριθμός έχει μειωθεί στους 20.000, προκαλώντας έντονες ανησυχίες. Οι πίθηκοι μπονόμπο απειλούνται κυρίως από το εμπόριο κρέατος άγριων ζώων, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Πίθηκοι μπονόμπο στο καταφύγιο «Lola ya Bonobo» τρώνε παπάγια στην Κινσάσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 8 Απριλίου 2026. AP

Ο φυσικός βιότοπος των πιθήκων μπονόμπο είναι μια περιοχή πυκνού δάσους νότια του ποταμού Κονγκό. Οι συγκεκριμένοι πίθηκοι σπάνια μελετώνται στη φύση, και πολλά από όσα ξέρουμε για αυτούς προέκυψαν από μελέτες σε ξένους ζωολογικούς κήπους και από ξένους ερευνητές που ενδιαφέρθηκαν για αυτό το συναρπαστικό πλάσμα.

Οι πίθηκοι μπονόμπο αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως ξεχωριστό είδος το 1929, όταν ο Γερμανός ανατόμος Ερνστ Σβαρτς παρατήρησε μια διαφορά στο κρανίο ενός δείγματος που πίστευε ότι ήταν ένας ενήλικος χιμπατζής. Αργότερα, ένας Αμερικανός ζωολόγος ονόματι Χάρολντ Κούλιτζ, παρείχε λεπτομερείς περιγραφές που κατέστησαν τους πιθήκους μπονόμπο ως ξεχωριστό είδος το 1933.

Το πρόβλημα της αγοράς κρέατος πιθήκων

Στην πρωτεύουσα του Κονγκό, την Κινσάσα, το εμπόριο κρέατος πρωτευόντων είναι παράνομο. Οι κυνηγοί χρειάζονται άδειες για να σκοτώνουν αντιλόπες και άλλα είδη, αλλά το εμπόριο των πιθήκων μπονόμπο απαγορεύεται, εν μέρει για να αποτραπεί η εξάπλωση ζωονοσογόνων ασθενειών όπως η ασθένεια του Έμπολα.

Κρέας αντιλόπης πωλείται στην Κινσάσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 9 Απριλίου 2026. AP

«Παλιά πουλούσα μαϊμούδες, αλλά τώρα δεν μπορώ», είπε ο Τσαρλς Ντάνγκα στο Associated Press, ένας πωλητής της τοπικής αγοράς.

Ο Ντάνγκα προσπαθούσε να διώξει τις μύγες που είχαν κατακλύσει τη σορό ενός γιγαντιαίου τρωκτικού που βρισκόταν μπροστά του, το κιλό του οποίου πωλείται για περίπου 17 δολάρια. Ένας πωλητής δίπλα του, ο Γκούιβα Μπούτου, πουλούσε έναν πύθωνα.

Κρέας πίθωνα πωλείται στην αγορά Masina στην Κινσάσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 9 Απριλίου 2026. AP

Οι μικροί πίθηκοι μπονόμπο συνήθως αιχμαλωτίζονται από λαθροθήρες για να δελεάσουν ενήλικους, οι οποίοι στη συνέχεια σκοτώνονται όταν πλησιάζουν για να διερευνήσουν τον θόρυβο, δήλωσε ο Μαντίμπα από το καταφύγιο Lola ya Bonobo.