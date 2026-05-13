Προσοχή στα «μεθυσμένα» ελάφια - Η γαλλική αστυνομία προειδοποιεί τους οδηγούς

Η αστυνομία στη Γαλλία προειδοποιεί τους οδηγούς στις αγροτικές περιοχές να βρίσκονται σε εγρήγορση επειδή κυκλοφορούν «μεθυσμένα» ελάφια που επιδεικνύουν ασταθή συμπεριφορά λόγω της κατανάλωσης ζυμωμένων φρούτων — ή, όπως το αποκάλεσε η αστυνομία, ενός «δασικού απεριτίφ». Τα φρούτα πέφτουν από τα δέντρα και ζυμώνονται στον ήλιο, παράγοντας φυσικές αλκοόλες .

«Δεν είναι όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου νηφάλιοι», έγραψε η αστυνομία στο Facebook. «Η απόδειξη βρίσκεται στη φωτογραφία».

Την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε βίντεο με ένα εμφανώς μεθυσμένο ελάφι να παραπατάει σε αγροτική περιοχής της ανατολικής Γαλλίας.

Police in France are warning drivers in rural areas to be on the lookout for "drunk" deer exhibiting erratic behavior caused by the consumption of fermented fruits — or as police called it, a “forest aperitif.” https://t.co/uGT1Vy45cD pic.twitter.com/JVf2HS8QRR — ABC News (@ABC) May 13, 2026

Ακόμη και όταν είναι νηφάλια, τα ελάφια είναι γνωστό ότι δεν είναι ασφαλή στο δρόμο, πηδώντας τακτικά μπροστά από οχήματα που τρέχουν με ταχύτητα.

Αλλά σύμφωνα με τους Γάλλους αστυνομικούς, τα μεθυσμένα ελάφια είναι ακόμη πιο υπεροπτικά όταν κατευθύνονται στην κυκλοφορία. Έχουν κάνει μια συγκεκριμένη υπενθύμιση στους αυτοκινητιστές σχετικά με τους κινδύνους των μεθυσμένων ζώων που σπέρνουν τον όλεθρο, λέγοντας:

«Επιβραδύνουμε, προβλέπουμε, αποφεύγουμε τροχαία ατυχήματα και διπλασιάζουμε την επαγρύπνηση σε ένα δασώδες Αν ο Μπάμπι το παρακάνει με τα απεριτίφ του δάσους, μπορεί να μην είναι η ώρα να οδηγήσετε σαν να σας ανήκει ο δρόμος»

Πολλά ζώα σύμφωνα με τους ειδικούς μεθάνε κατά λάθος μετά την κατανάλωση φρούτων που έχουν υποστεί φυσική ζύμωση. Τις περισσότερες φορές, είναι ακίνδυνο, αλλά όχι πάντα.

Το 2010, στην Ινδία, 70 ελέφαντες μπήκαν σε ένα κτήριο που περιείχε ένα ποτό ρυζιού που είχε υποστεί ζύμωση για ένα επερχόμενο φεστιβάλ. Ένας από αυτούς σκότωσε τρεις ανθρώπους και κατέστρεψε 60 σπίτια.

Οι ελέφαντες τελικά κατέρρευσαν, με δεκάδες γιγάντια ζώα λιπόθυμα σε ένα μεθυσμένο λήθαργο ανάμεσα στα συντρίμμια ενός χωριού.