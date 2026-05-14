«Monster Wolves»: Ο στρατός των ρομπότ - λύκων της Ιαπωνίας για να τρομάξει τις αρκούδες

Ανατριχιαστικοί, τρομακτικοί με κόκκινα μάτια που αναβοσβήνουν, δυνατά γρυλίσματα και ουρλιαχτά.

Είναι οι «Monster Wolves», οι λύκοι - ρομπότ που έχει αναπτύξει η Ιαπωνία σε μία προσπάθεια να αναχαιτίσει το κύμα επιθέσεων από αρκούδες σχεδόν σε όλη τη νησιωτική χώρα.

Japan News/ANN

Οι «Monster Wolves» – τεράστια μηχανήματα τυλιγμένα με τεχνητή γούνα και τοποθετημένα σε σωληνωτά πλαίσια – αγοράζονται από αγρότες, διαχειριστές γηπέδων γκολφ και εργάτες οικοδομών, καθώς οι θεάσεις αρκούδων αυξάνονται σε ολόκληρη την αγροτική Ιαπωνία.

Κάθε μονάδα κοστίζει περίπου 4.000 δολάρια και περιλαμβάνει ηλιακούς συλλέκτες, μπαταρίες, αισθητήρες και ηχεία ικανά να μεταδίδουν περισσότερους από 50 διαφορετικούς ήχους σε μεγάλες αποστάσεις.

Τα μηχανήματα κουνάνε το κεφάλι τους από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ τα φώτα LED στα μάτια και τις ουρές τους αναβοσβήνουν, δημιουργώντας μια απειλητική εμφάνιση.

?? Farms in Japan are being patrolled by creepy robot wolves designed to protect fields and crops



Japan has recently introduced mechanical wolf known as "Monster Wolf"



Την περίοδο 2025-2026 οι αρκούδες σκότωσαν 13 άτομα σε ολόκληρη την Ιαπωνία, ενώ καταγράφηκαν πάνω από 50.000 θεάσεις σε εθνικό επίπεδο – και τα δύο αριθμητικά ρεκόρ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Τα ζώα παρατηρήθηκαν να εισέρχονται σε σπίτια, να πλησιάζουν σχολεία και να περιφέρονται σε εμπορικές περιοχές, προκαλώντας ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο αριθμός των ζώων που αιχμαλωτίστηκαν και θανατώθηκαν σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 14.601, σημειώνοντας επίσης ρεκόρ.

Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας, όπου τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι θεάσεις τον Απρίλιο ήταν περισσότερες από τέσσερις φορές υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα ζώα βγήκαν από τη χειμερία νάρκη.

Η αύξηση των περιστατικών έχει συνδεθεί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που διαταράσσουν τους κύκλους χειμερίας νάρκης, την έλλειψη τροφής λόγω κακών σοδειών – αφού η Ιαπωνία κατέγραψε το πιο ζεστό καλοκαίρι της το 2025 – και την αποδυνάμωση των αγροτικών ορεινών κοινοτήτων, παράγοντες που θεωρείται ότι ωθούν τις αρκούδες πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς.

Ρεκόρ παραγγελιών για τους λύκους - ρομπότ

Η Ohta Seiki, η εταιρεία με έδρα το Χοκάιντο που κατασκευάζει τα μηχανήματα, δήλωσε ότι η ζήτηση για αυτά έχει εκτοξευθεί. Έχει ήδη λάβει περίπου 50 παραγγελίες το 2026, αριθμός μεγαλύτερος από τον συνήθη όγκο για ένα ολόκληρο έτος.

«Τα κατασκευάζουμε με το χέρι. Δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε αρκετά γρήγορα τώρα», δήλωσε οYuji Ohta, πρόεδρος της εταιρείας, στο AFP, προσθέτοντας ότι οι πελάτες αντιμετωπίζουν αναμονή έως και τριών μηνών.

Όταν λάνσαρε το προϊόν το 2016 για την προστασία των καλλιεργειών από ελάφια, αγριογούρουνα και αρκούδες, θεωρήθηκε ευρέως ως ένα άχρηστο τέχνασμα.

Ωστόσο, καθώς οι συγκρούσεις με άγρια ζώα εντείνονται, η εταιρεία έχει αναπτύξει βελτιωμένες εκδόσεις με τροχούς, οι οποίες μπορούν να περιπολούν σε διαδρομές και να διώχνουν ενεργά τα ζώα.

Η εταιρεία διερευνά επίσης μικρότερες φορητές εκδόσεις για πεζοπόρους και μαθητές, καθώς και συστήματα καμερών με τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούν να ανιχνεύουν αυτόματα τα ζώα που πλησιάζουν.