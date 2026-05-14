Η βασίλισσα Μαργαρίτα Β' της Δανίας υπέστη καρδιακή προσβολή - Η ιστορική παραίτησή της

Η Μαργαρίτα Β΄ γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1940 και ανέβηκε στον θρόνο της Δανίας το 1972

Danish Queen Margrethe visits the Ara Pacis and the Mausoleum of Augustus on the second and last day of her trip to Italy, in Rome, Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia)
Η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, 86 ετών, εισήχθη σήμερα σε νοσοκομείο λόγω στηθάγχης, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα.

«Η Μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024 και παρέδωσε τα ηνία στον πρωτότοκο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να την παρακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου Rigshospitalet.

Η Μαργαρίτα είναι πολύ δημοφιλής στη Δανία, αφού κατάφερε να εκσυγχρονίσει τον θεσμό της μοναρχίας, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας. Είχε δηλώσει παλαιότερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί ποτέ, όμως άλλαξε γνώμη αφού υποβλήθηκε σε μια σοβαρή επέμβαση στην πλάτη, το 2023.

Η βασίλισσα, που ανέκαθεν είχε καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, κέρδισε το 2024 το κινηματογραφικό βραβείο της Δανίας για τα κοστούμια που σχεδίασε για μια ταινία. Μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Χένρικ, μετέφρασε, με ψευδώνυμο, το μυθιστόρημα της Σιμόν ντε Μποβουάρ "Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί". Έχει επίσης εικονογραφήσει πολλά βιβλία, όπως τον "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών" του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Η Μαργαρίτα Β΄ γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1940 και ανέβηκε στον θρόνο της Δανίας το 1972 μετά τον θάνατο του πατέρα της, Φρειδερίκου Θ΄. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, θεωρούνταν μια σύγχρονη, προσιτή και εξαιρετικά δημοφιλής μονάρχης. Ο ήρεμος και ευθύς τρόπος της εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από πολλούς Δανούς σε περιόδους κρίσης.

Στις 14 Ιανουαρίου 2024, η Βασίλισσα Μαργαρίτα παραιτήθηκε απροσδόκητα και παρέδωσε τον θρόνο στον μεγαλύτερο γιο της, Φρειδερίκο Ι΄. Είχε κάνει την ανακοίνωση λίγες εβδομάδες νωρίτερα στο παραδοσιακό πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά της. Μεταξύ των λόγων που ανέφερε ήταν προβλήματα υγείας και χειρουργική επέμβαση στην πλάτη το 2023.

Η παραίτησή της ήταν ιστορική, καθώς οι Δανοί μονάρχες συνήθως βασιλεύουν μέχρι τον θάνατό τους. Παρά την παραίτησή της, η Μαργαρίτα παραμένει μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της Δανίας.

