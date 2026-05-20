Ιταλία και Ινδία αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους κατά την επίσκεψη Μόντι στη Ρώμη

Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό

Η Ιταλία πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι 

  • Η Ιταλία και η Ινδία αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους σε «ειδική στρατηγική εταιρική σχέση» κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Μόντι στη Ρώμη.
  • Οι δύο χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν το διμερές εμπόριο στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029, με το εμπόριο το 2023 να ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
  • Θα υπογραφούν συμφωνίες σε τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η γεωργία, η ανώτατη εκπαίδευση, τα κρίσιμα ορυκτά και η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
  • Οι ηγέτες θα συζητήσουν σημαντικά διεθνή θέματα όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η ασφάλεια στον Ινδο
  • Ειρηνικό.
  • Η επίσκεψη περιλαμβάνει συμμετοχή σε γεύμα εργασίας με βιομηχανικά στελέχη και συνάντηση με τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα.
Η Ιταλία και η Ινδία αναμένεται να ενισχύσουν τους διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς τους κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στη Ρώμη, αναβαθμίζοντας τη μεταξύ τους συνεργασία σε «ειδική στρατηγική εταιρική σχέση», σύμφωνα με Ιταλό κυβερνητικό αξιωματούχο.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία βλέπει την Ινδία ως σημαντικό σύμμαχο σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε νωρίτερα φέτος μια μακροχρόνια εμπορική συμφωνία με την Ινδία, εν μέρει με στόχο τη μείωση της εξάρτησής της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ταξίδι του Μόντι αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψή του στην Ιταλία, μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο του 2024 και στη σύνοδο της G20 πριν από τρία χρόνια. Την Τετάρτη θα συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Villa Doria Pamphili, έπαυλη του 17ου αιώνα στη Ρώμη.

«Η επίσκεψη αυτή θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας Ινδίας–Ιταλίας, ιδιαίτερα γύρω από τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC)», έγραψε ο Μόντι στην πλατφόρμα X μετά την άφιξή του στη Ρώμη.

Ο IMEC, που βασίζεται σε μνημόνιο συνεργασίας του 2023 μεταξύ εταίρων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης εμπορικών διαδρομών που θα συνδέουν την Ινδία με τον Αραβικό Κόλπο και στη συνέχεια την Ευρώπη.

Στόχος η ενίσχυση του εμπορίου

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να υιοθετήσουν κοινή διακήρυξη για την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους, η οποία θα περιλαμβάνει ετήσιες συνόδους κορυφής σε επίπεδο πρωθυπουργών, καθώς και στόχο αύξησης του διμερούς εμπορίου στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιταλικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί.

Οι δύο χώρες της G20, που εγκαινίασαν στρατηγική εταιρική σχέση το 2023, έχουν ήδη επεκτείνει τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η επιστημονική έρευνα, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μόντι και η Μελόνι θα συμμετάσχουν επίσης σε γεύμα εργασίας με κορυφαία στελέχη ιταλικών και ινδικών βιομηχανικών ομίλων, οι οποίοι θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Παράλληλα, θα υπογραφούν συμφωνίες που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές, τη γεωργία, την ανώτατη εκπαίδευση, τα κρίσιμα ορυκτά, τη συνεργασία μουσείων και την καταπολέμηση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού εγκλήματος.

Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό.

Ο Ινδός πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ενώ θα επισκεφθεί και τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

