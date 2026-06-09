Παγκόσμιος «πυρετός» για τα πυρηνικά, δαπανήθηκαν 119 δισ. δολάρια για εξοπλισμούς σε μία χρονιά

Snapshot Οι εννιά χώρες με πυρηνικά όπλα αύξησαν τις δαπάνες τους σε επίπεδο – ρεκόρ το 2025, αυξημένες κατά 19% σε σύγκριση με το 2024.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής με 69,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το σύνολο των υπόλοιπων πυρηνικών δυνάμεων.

Όλα τα πυρηνικά οπλοστάσια προγραμματίζονται να παραμείνουν ενεργά τουλάχιστον έως το 2050, με μακροπρόθεσμα σχέδια δαπανών που ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια.

Τουλάχιστον 25 εταιρείες διατηρούν σημαντικά συμβόλαια για πυρηνικά όπλα, με έσοδα 38 δισ. δολαρίων και ανεκτέλεστα συμβόλαια αξίας 394 δισ. δολαρίων.

Η ICAN προειδοποιεί ότι η αύξηση των δαπανών σηματοδοτεί μία νέα περίοδο πυρηνικού ανταγωνισμού σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και αστάθειας. Snapshot powered by AI

Οι εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, αύξησαν τις δαπάνες για τη συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των πυρηνικών τους οπλοστασίων σε επίπεδο – ρεκόρ το 2025, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN).

Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 119 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 16,8 δισ. δολάρια ή περίπου 19% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο απ’ όταν η οργάνωση άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τις δαπάνες το 2020.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα δαπάνησαν συνολικά περίπου 3.768 δολάρια / δευτερόλεπτο για πυρηνικά προγράμματα κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος επενδυτής στον τομέα των πυρηνικών όπλων, διαθέτοντας 69,2 δισ. δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από το άθροισμα των δαπανών όλων των υπόλοιπων πυρηνικών δυνάμεων. Η αμερικανική δαπάνη αυξήθηκε κατά 12,4 δισ. δολάρια συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η Κίνα κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 13,5 δισ. δολάρια, ενώ, το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην τρίτη θέση με 12,6 δισ. δολάρια. Η Ρωσία δαπάνησε 9,5 δισ. δολάρια.

Η ICAN επισημαίνει ότι όλες οι πυρηνικές δυνάμεις έχουν ήδη δρομολογήσει μακροπρόθεσμα προγράμματα που προβλέπουν τη διατήρηση των πυρηνικών τους οπλοστασίων για πολλές δεκαετίες. Σύμφωνα με την έκθεση, αρκετά κράτη έχουν ανακοινώσει σχέδια δαπανών δεκάδων δισεκατομμυρίων ή ακόμη και άνω του 1 τρισ. δολαρίων σε βάθος δεκαετιών, ενώ, όλα τα υφιστάμενα συστήματα πυρηνικών όπλων προβλέπεται να παραμείνουν επιχειρησιακά τουλάχιστον έως το 2050 και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι το τέλος του αιώνα.

Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι τουλάχιστον 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και συντήρηση πυρηνικών οπλικών συστημάτων, διατηρούσαν σημαντικά συμβόλαια το 2025. Οι εταιρείες αυτές αποκόμισαν τουλάχιστον 38 δισ. δολάρια από δραστηριότητες που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα και διατηρούν ανεκτέλεστα συμβόλαια συνολικής αξίας περίπου 394 δισ. δολαρίων.

Η ICAN προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των δαπανών αντανακλά την έναρξη μίας νέας περιόδου πυρηνικού ανταγωνισμού, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εντεινόμενων ανησυχιών για τη στρατηγική σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

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