Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Κίνα: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Τσινγκχάι της βορειοδυτικής Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας, ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή μεγάλου υψομέτρου στον νομό Χαϊσί, στην Τσινγκάι, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, στις 5:06 μ.μ (τοπική ώρα).

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα, ενώ καταγράφουν ζημιές.