Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους

Snapshot Η Τζούντιθ Σέλντον, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Γουίλιαμ Γουάιλερ, και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους στην Καλιφόρνια.

Η 84χρονη Τζούντιθ βρέθηκε στη θέση του οδηγού και ο 86χρονος σύζυγός της νεκροί επιτόπου, με τη μηχανή του αυτοκινήτου αναμμένη.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου, με ενδείξεις για ιατρικά αίτια, ενώ εξετάζεται και η επίδραση της ακραίας ζέστης εκείνης της ημέρας.

Η Τζούντιθ Σέλντον είχε ενεργό ρόλο στον χώρο του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων ως πρόεδρος του Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και ηθοποιός τη δεκαετία του 1950.

Ο πατέρας της, Γουίλιαμ Γουάιλερ, ήταν διάσημος σκηνοθέτης με πολυάριθμες υποψηφιότητες και βραβεία Όσκαρ. Snapshot powered by AI

Ένας διπλός θάνατος υπό μυστηριώδεις συνθήκες, απασχολεί τις αρχές στην Καλιφόρνια, μετά την ανεύρεση των σορών ενός ζευγαριού, το βράδυ της Δευτέρας μέσα στο αυτοκίνητό του, που ήταν σταματημένο, αλλά με τη μηχανή αναμμένη στο πλάι ενός αυτοκινητοδρόμου.

Οι ταυτότητες των νεκρών ωστόσο, ήταν εκείνες που κινητοποίησαν τις αρχές, καθώς η γυναίκα αναγνωρίστηκε ως η Τζούντιθ Σέλντον, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, Γουίλιαμ Γουάιλερ, ενώ ο άνδρας δίπλα της ήταν ο πλούσιος σύζυγός της, Γουάιλι.

Η 84χρονη Τζούντιθ και ο 86χρονος σύζυγός της κηρύχθηκαν νεκροί επιτόπου με τη γυναίκα στη θέση του οδηγού.

Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την αιτία θανάτου, αν και η εφημερίδα «San Francisco Chronicle» ανέφερε ότι σχετίζεται με ιατρικά αίτια.

Κάποιοι έχουν εκφράσει την εικασία ότι ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται στην προειδοποίηση για ακραία ζέστη που είχε εκδοθεί εκείνη την ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η τροχαία δεν έχει διευκρινίσει αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο.

Η Σέλντον ήταν μεταξύ άλλων πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, ενώ είχε κάποιες συμμετοχές στην οθόνη τη δεκαετία του 1950, εμφανιζόμενη σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές εκείνη την περίοδο.

Ο πατέρας της, Γουίλιαμ Γουάιλερ, κέρδισε βραβεία για τη δουλειά του σε ταινίες όπως «Τα Καλύτερα Χρόνια της Ζωής Μας» και «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.