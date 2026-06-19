ΕΕ για Ουκρανία: Χωρίς ημερομηνία το άνοιγμα των υπόλοιπων ενοτήτων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων

Snapshot Η ΕΕ δεν όρισε ημερομηνία για το άνοιγμα των υπόλοιπων ενοτήτων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, παρά τις πιέσεις του Κιέβου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν από τη Ρωσία πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας με αντιαεροπορικά συστήματα, πυρομαχικά, drones και πυραύλους.

Ζητείται η γρήγορη υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων κυρώσεων.

Η Σύνοδος θέτει στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης έως το 2030, με έμφαση στα συστήματα drones, αεράμυνας και στρατιωτικής κινητικότητας. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε το άνοιγμα της πρώτης θεματικής ενότητας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, εκείνης των «θεμελιωδών», στις 15 Ιουνίου.

Για το άνοιγμα των υπόλοιπων ενοτήτων, ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έθεσαν συγκεκριμένη ημερομηνία. Στα συμπεράσματα της συνόδου αναφέρεται μόνο ότι η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με βάση την πρόοδο της Ουκρανίας.

Η διατύπωση παρέμεινε ίδια με εκείνη του προσχεδίου που είχαν συμφωνήσει νωρίτερα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών, παρά τις πιέσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε «άμεση ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ».

Το Κίεβο και αρκετά κράτη-μέλη ήθελαν να ανοίξουν όλες οι θεματικές ενότητες πριν από τη θερινή διακοπή. Η απουσία, όμως, σαφούς χρονοδιαγράμματος φαίνεται ότι βοήθησε τους 27 ηγέτες να καταλήξουν σε κοινή θέση για την Ουκρανία, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2025.

Διπλωμάτης είχε δηλώσει στο POLITICO πριν από τη σύνοδο ότι μια ρητή δέσμευση για το άνοιγμα όλων των ενοτήτων θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Εγγυήσεις ασφαλείας και περισσότερα όπλα

Πέρα από την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, οι ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν τη στήριξή τους προς το Κίεβο και δήλωσαν έτοιμοι να συμβάλουν σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη «Συμμαχία των Προθύμων».

Ζήτησαν από τη Ρωσία να συμφωνήσει σε πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, οι «27» ζητούν να επιταχυνθούν η παραγωγή και οι παραδόσεις αντιαεροπορικών συστημάτων, πυρομαχικών, drones και πυραύλων, ώστε η Ουκρανία να ενισχύσει την άμυνα του πληθυσμού και των κρίσιμων υποδομών της.

Η ΕΕ αναμένει επίσης πριν από το τέλος Ιουνίου την πρώτη εκταμίευση από το δάνειο των 90 δισ. ευρώ που έχει προβλεφθεί για την Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027.

Νέες κυρώσεις και πίεση στη Μόσχα

Στα συμπεράσματα ζητείται η γρήγορη υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά τα νέα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας και στο ρωσικό τραπεζικό σύστημα, καθώς και αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων κυρώσεων, ώστε να κλείσουν τα περιθώρια παράκαμψής τους.

Παράλληλα, καταδικάζουν τις επιθέσεις στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων κρατών-μελών, καθώς και το περιστατικό με ρωσικό drone που μετέφερε εκρηκτικά και έπεσε σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία.

Στόχος η αμυντική ετοιμότητα έως το 2030

Στο σκέλος της ευρωπαϊκής άμυνας, η Σύνοδος θέτει ως στόχο την αποφασιστική ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης έως το 2030.

Το βάρος πέφτει στα συστήματα drones και αντι-drones, στην αεράμυνα, στην έγκαιρη προειδοποίηση, στις δυνατότητες πληγμάτων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και στη στρατιωτική κινητικότητα.

Οι ηγέτες ζητούν επίσης ταχύτερη αύξηση της παραγωγής της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, κοινές προμήθειες και στενότερη συνεργασία με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία.