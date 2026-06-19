Τραμπ: «Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία μου» – Γιατί έγινε η συμφωνία με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το μνημόνιο ως μια «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης, παραδέχθηκε όμως ότι η συνέχιση του πολέμου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να προκαλέσουν παγκόσμιο οικονομικό σοκ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία μου» – Γιατί έγινε η συμφωνία με το Ιράν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του και χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν «άνευ όρων παράδοση».
  • Το μνημόνιο προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και άλλα ζητήματα.
  • Ο Τραμπ αποδέχθηκε προσωρινό πλαίσιο συμφωνίας λόγω των κινδύνων παγκόσμιου οικονομικού σοκ από το κλείσιμο των Στενών και τη μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών παράκτιων περιοχών, ενώ τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για παρακολούθηση της συμφωνίας.
  • Ο Μασούντ Πεζεσκιάν εξήρε τον ρόλο του Κατάρ και άλλων ισλαμικών χωρών στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έδειξε τα όρια της ισχύος του, επιμένοντας ότι «δεν υπάρχουν όρια» στην εξουσία του. Σε συνέντευξή του στο Axios, χαρακτήρισε μάλιστα τη συμφωνία με την Τεχεράνη «πιθανότατα άνευ όρων παράδοση».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το ίδιο το περιεχόμενο του μνημονίου, το οποίο προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα.

Ο Τραμπ είχε μπει στον πόλεμο ζητώντας την πλήρη συνθηκολόγηση του Ιράν. Τελικά, ύστερα από τρεισήμισι μήνες συγκρούσεων, αποδέχθηκε ένα προσωρινό πλαίσιο, καθώς, όπως είπε, η συνέχιση των βομβαρδισμών θα κρατούσε κλειστά τα Στενά και θα προκαλούσε σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

«Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός θα ήταν να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες. Αλλά τι θα κερδίζαμε; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα άνοιγαν», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, η θαλάσσια δίοδος παραμένει κλειστή και αυτό «θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση».

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ είχε εκφράσει ιδιωτικά ανησυχία για τη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και τον κίνδυνο ενός νέου ενεργειακού σοκ.

Παράλληλα, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν πλήρη στρατιωτική επικράτηση. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να επιβάλει τέτοιο ναυτικό αποκλεισμό; Δεν πέρασε ούτε ένα πλοίο», είπε, παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της αμερικανικής πίεσης.

Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συνομιλίες με το Ιράν

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει για την Ελβετία, καθώς οι λεπτομέρειες των επικείμενων τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας ανέφερε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία, μόλις υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Οι πρακτικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες. Προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα.

Ο Πεζεσκιάν εξήρε τον ρόλο του Κατάρ στη συμφωνία

Στο μεταξύ, τον ρόλο του Κατάρ στην επίτευξη του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξήρε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Κατάρ δημιούργησε «ευνοϊκό περιβάλλον για τις διαπραγματεύσεις» και πρόσθεσε ότι η συμφωνία κατέστη δυνατή με τη στήριξη της Ντόχα, του Πακιστάν και άλλων ισλαμικών χωρών.

Από την πλευρά του, ο εμίρης του Κατάρ χαιρέτισε την υπογραφή του μνημονίου και υπογράμμισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την αποκλιμάκωση της έντασης και την ενίσχυση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Ήρθη ο αμερικανικός αποκλεισμός

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σταμάτησαν όλες τις επιχειρήσεις επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού στην κίνηση πλοίων προς και από τις ιρανικές παράκτιες περιοχές.

«Όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν τερματιστεί», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, η παρουσία τους θα συνεχιστεί προκειμένου να παρακολουθείται η εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη, πρόκριση και πρωτιά για το Μεξικό

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Με την εξέταση στα Γερμανικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και λίγη αστάθεια η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία ο Βανς – Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συνομιλίες με το Ιράν

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω – Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία μου» – Ο φόβος για παγκόσμια ύφεση πίσω από τη συμφωνία με το Ιράν – Αναβλήθηκε το ταξίδι του Βανς στην Ελβετία

04:58LIFESTYLE

Σαν σήμερα 19 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 19 Ιουνίου

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: «Το Ιράν γονάτισε τους δαίμονες του κόσμου»

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Κατρακυλά το πετρέλαιο μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Κάτω από τα 79 δολάρια το Brent

03:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καναδάς – Κατάρ 6-0: Θριαμβευτική πρώτη νίκη στην ιστορία των Καναδών σε τελική φάση Μουντιάλ!

03:14ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών και τζετ σκι από το Λιμεναρχείο Πειραιά – Αναλυτικά οι περιοχές

02:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδάς – Κατάρ, στιγμές αγωνίας στο Βανκούβερ

02:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών για τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν

02:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

01:36ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ για Ουκρανία: Χωρίς αποτέλεσμα οι πιέσεις Ζελένσκι – Άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων – Χωρίς χρονοδιάγραμμα η συνέχεια

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Αιχμές Ομπάμα κατά Τραμπ: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται συνεργασία, όχι εκφοβισμό»

00:56ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Λιβύη: Η πολιτική διαδικασία κινείται, αλλά η πρόοδος παραμένει εύθραυστη – Η παρέμβαση της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω – Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδάς – Κατάρ, στιγμές αγωνίας στο Βανκούβερ

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φειδίας καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Συρία - Νοσοκομείο κολαστήριο: Αφαίρεσαν το συκώτι ζωντανού κρατουμένου και το μεταμόσχευσαν

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία μου» – Ο φόβος για παγκόσμια ύφεση πίσω από τη συμφωνία με το Ιράν – Αναβλήθηκε το ταξίδι του Βανς στην Ελβετία

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Λύνεται το τραγικό μυστήριο με τα 6 παιδιά της πρωταθλήτριας σκακιού - Όλα νεκρά

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη εικόνα στην Πάρο: Βρήκαν γερακοχελώνα – είδος υπό εξαφάνιση κρεμασμένη σαν «διακοσμητικό»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έρθουμε να σε σκοτώσουμε»: Νέα εφιαλτική απάτη στο Ρέθυμνο – Πώς οι επιτήδειοι κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και λίγη αστάθεια η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με σύζυγο που νάρκωνε και εξέδιδε τη γυναίκα του - Ξύπνησε μέσα στη νύχτα και διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA και αποτύπωμα

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ