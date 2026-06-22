Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες - Έχουν συλληφθεί οι δράστες

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε λύκειο στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππίνων.

Οι δύο δράστες, ένας 15χρονος μαθητής και ένας άλλος, έχουν συλληφθεί ή παραδοθεί στις αρχές.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν δύο όπλα, ένα πιστόλι 9mm και ένα πυροβόλο .38.

Τα θύματα νοσηλεύονται σε κοντινά νοσοκομεία και έχει ενισχυθεί η ασφάλεια στο σχολείο.

Η επίθεση είναι σπάνιο περιστατικό για τις Φιλιππίνες, όπου τέτοια γεγονότα σε σχολεία είναι ασυνήθιστα. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε στις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν πέντε, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν συλληφθεί.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα περίπου στις 9:00 π.μ. (τοπική ώρα) στο λύκειο «Σαν Χοσέ», όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Τακλομπάν. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Τακλομπάν, Νοελίτο Γκετίγκαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο όπλα, ένα πιστόλι 9mm και ένα πυροβόλο .38.

Ο ένας από τους δράστες, ένας ανήλικος μαθητής ηλικίας 15 ετών, συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ο δεύτερος παραδόθηκε αργότερα στις αρχές, ανέφερε ο Γκετίγκαν.

?? SCHOOL SHOOTING:



Police called one of the shooters a child "in conflict with the law" and a resident of San Jose. He entered the school in Barangay San Jose, Tacloban City and started shooting.



He appears connected to the school.



Three people were killed and five injured in… pic.twitter.com/3PYlxc2jsE — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 22, 2026

WATCH: Residents of San Jose District in Tacloban City help authorities apprehend the second suspect in the shooting incident at San Jose National High School on Monday (June 22, 2026) morning, which left at least three students dead and five others injured.



The first suspect, a… pic.twitter.com/gt6F2cyF7z — Philippine News Agency (@pnagovph) June 22, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τα θύματα της επιθέσεις μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ έχει αποσταλεί επιπλέον ιατρικό προσωπικό και αστυνομικοί στο σχολείο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών, του προσωπικού, των γονέων και της συνολικής κοινότητας.

Το περιστατικό αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στις Φιλιππίνες, όπου οι πυροβολισμοί σε σχολεία δεν συμβαίνουν συχνά.

Τον Ιούλιο του 2022, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ateneo de Manila στην πόλη Κουεζόν, σκοτώνοντας τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και την πρώην δήμαρχο της πόλης Λαμιτάν, Ρόουζ Φούριγκεϊ.