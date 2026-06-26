Μιανμάρ: Οι αρχές έκαψαν περισσότερους από 50 τόνους ναρκωτικών αξίας 600 εκατ. δολαρίων

Οι αρχές της Μιανμάρ έκαψαν περισσότερους από 50 τόνους κατεσχεμένων ναρκωτικών

Snapshot Οι αρχές της Μιανμάρ έκαψαν πάνω από 50 τόνους κατεσχεμένων ναρκωτικών αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ναρκωτικά περιλάμβαναν ηρωίνη, όπιο, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, μαριχουάνα και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Η πολιτική αναταραχή μετά το πραξικόπημα του 2021 έχει οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής ναρκωτικών στη χώρα.

Τον Ιανουάριο, η στρατιωτική κυβέρνηση κατέσχεσε τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην ιστορία της Μιανμάρ από 12 εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η Μιανμάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης στον κόσμο, με κύρια αγορά την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. Snapshot powered by AI

Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από τα προάστια της μεγαλύτερης πόλης της Μιανμάρ, καθώς οι αρχές της χώρας έκαψαν περισσότερους από 50 τόνους κατεσχεμένων ναρκωτικών, -ηρωίνης, οπίου, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, μαριχουάνας και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης-, τα οποία είχαν αξία περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια.

Οι βίαιες πολιτικές αναταραχές στη Μιανμάρ μετά την στρατιωτική ανατροπή του 2021 — οι οποίες οδήγησαν σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ της στρατιωτικής κυβέρνησης και των φιλοδημοκρατικών αντιπάλων της, καθώς και εθνοτικών ένοπλων ομάδων — έχουν προκαλέσει αύξηση στην παραγωγή ναρκωτικών, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι αρχές της Μιανμάρ έκαψαν περισσότερους από 50 τόνους κατεσχεμένων ναρκωτικών AP

Οι αρχές της Μιανμάρ έκαψαν 50 τόνους ναρκωτικών AP

Τον Ιανουάριο, η στρατιωτική κυβέρνηση της Μιανμάρ ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας, από συνολικά 12 εγκαταστάσεις παραγωγής κατά τη διάρκεια μιας σειράς επιδρομών στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Σαν.

Πυροσβέστες σβήνουν την φωτιά AP

Πυροσβέστες σβήνουν την φωτιά AP

Η Μιανμάρ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης στον κόσμο, ναρκωτικά που έχουν προορισμό κατά βάση την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία.