«Μην με διακόπτετε»: Έντονος καυγάς σε ακρόαση της Βουλής των ΗΠΑ ανάμεσα σε υπουργό και βουλευτή

Αφορμή του καυγά στάθηκε η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

«Μην με διακόπτετε»: Έντονος καυγάς σε ακρόαση της Βουλής των ΗΠΑ ανάμεσα σε υπουργό και βουλευτή

Η δημοκρατική βουλευτής Ρόζα ΝτεΛάουρο

AP
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  • Κατά την ακρόαση της επιτροπής προϋπολογισμού, σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Μάρκγουεϊν Μούλιν και της βουλευτή Ρόζα ΝτεΛάουρο για τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.
  • Η ΝτεΛάουρο κατήγγειλε ότι 3.900 παιδιά χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους κατά την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ ο Μούλιν απάντησε ότι 450.000 παιδιά «έχασε» η κυβέρνηση Μπάιντεν χωρίς να υπάρξει κριτική.
  • Ο Μούλιν κατηγόρησε τη ΝτεΛάουρο για υποκρισία, επειδή δεν αντέδρασε στον αριθμό των παιδιών που «χάθηκαν» επί Μπάιντεν, προκαλώντας την οργή της βουλευτού.
  • Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) δήλωσε ότι δεν χωρίζει οικογένειες, αλλά παραδίδει τα παιδιά σε ασφαλή πρόσωπα όταν οι γονείς αρνούνται να απελαθούν μαζί τους.
  • Η ένταση αυτή καταγράφηκε σε μια περίοδο έντονης κριτικής για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, ιδίως για τον διαχωρισμό παιδιών από τους γονείς τους.
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Ένταση σημειώθηκε κατά την διάρκεια ακρόασης της επιτροπής προϋπολογισμού της Βουλής των ΗΠΑ, ανάμεσα στον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάρκγουεϊν Μούλιν και την δημοκρατική βουλευτή από το Κονέκτικατ, Ρόζα ΝτεΛάουρο.

Όλα ξεκινήσαν όταν η ΝτεΛάουρο είπε στον Μούλιν ότι «3.900 παιδιά έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους», λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, με τον υπουργό να την διακόπτει για να της πει ότι κατά την διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν «χάθηκαν 450.000 παιδιά και δεν είπατε ούτε λέξη γι’ αυτό»

«Κύριε υπουργέ, μην με διακόπτετε», απάντησε η ΝτεΛάουρο, δείχνοντας τον Μούλιν με το δάχτυλό της. «Μην με δείχνετε με το δάχτυλό σας», απάντησε εκείνος.

Στη συνέχεια, ο Μούλιν κατηγόρησε τη ΝτεΛάουρο για «υποκρισία», λέγοντας: «Θα έπρεπε να είστε εξίσου αναστατωμένη για τα 450.000 παιδιά που χάθηκαν κατά την διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν. Δεν είπατε ούτε λέξη γι’ αυτό. Για τέσσερα χρόνια δεν είπατε ούτε λέξη».

Η παρέμβαση αυτή εξόργισε την ΝτεΛάουρο, η οποία ζήτησε από τον πρόεδρο της επιτροπής, τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή από τη Νεβάδα, Μάρκ Αμοντέι, να βάλει τον Μούλιν «στην θέση του».

Δείτε βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DaBhMWnARkC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η έντονη αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται υπό έντονη κριτική για την μεταναστευτική της πολιτική, ιδίως όσον αφορά τον διαχωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους που κρατούνται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE)

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «έχασε» 450.000 παιδιά, αναφερόμενο στον αριθμό των ασυνόδευτων παιδιών που τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία, αφού πέρασαν τα σύνορα με τους γονείς τους από το Μεξικό.

«Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) δεν χωρίζει οικογένειες. Ζητάει από τους γονείς αν επιθυμούν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους. Αν εκείνοι αρνηθούν τότε η ICE παραδίδει τα παιδιά σε ένα ασφαλές πρόσωπο που θα ορίσει ο γονέας», δήλωσε η ICE σε δήλωσή της προς την αμερικανική εφημερίδα The Hill.

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