Σπάνιο φαινόμενο: Η πιο ξηρή έρημος της Γης μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200 είδη λουλουδιών

Υπάρχει ένα σημείο στη Γη όπου μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να πέσει ούτε μια σταγόνα βροχής. Κι όμως, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το ίδιο τοπίο μετατρέπεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα του κόσμου.

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