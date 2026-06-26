Σπάνιο φαινόμενο: Η πιο ξηρή έρημος της Γης μετατράπηκε σε πολύχρωμο χαλί με 200 είδη λουλουδιών
Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο στη Χιλή μετέτρεψε την Ατακάμα σε χαλί λουλουδιών μετά από ασυνήθιστες βροχοπτώσεις.
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Υπάρχει ένα σημείο στη Γη όπου μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να πέσει ούτε μια σταγόνα βροχής. Κι όμως, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το ίδιο τοπίο μετατρέπεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα του κόσμου.
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