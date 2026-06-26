Ο Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με δασμό 100% αν επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών

Snapshot Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με επιβολή δασμού 100% σε προϊόντα από ευρωπαϊκές χώρες που επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες.

Ο δασμός 100% θα ισχύει ανεξαρτήτως υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ.

Η απειλή αφορά άμεση επιβολή δασμών σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται προς τις ΗΠΑ από τις χώρες που εφαρμόζουν τον φόρο.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν ή βρίσκονται κοντά στην εφαρμογή του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα η οποία επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο νέος αυτός δασμός θα υπερισχύει οποιωνδήποτε εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ.

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν συζητήσει την επικείμενη εφαρμογή ενός φόρου ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται κοντά στο να τον εφαρμόσουν στην πράξη.

Παρακαλώ, θεωρήστε ότι η παρούσα δήλωση αντιπροσωπεύει τα εξής: οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα αντιμετωπίσει άμεσα δασμό (tariff) ύψους 100% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο εν λόγω δασμός θα υπερισχύει οποιωνδήποτε εμπορικών συμφωνιών με τη συγκεκριμένη χώρα, είτε αυτές έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί ή όχι. Επιπλέον, ο δασμός 100% θα επιβληθεί άμεσα εάν προχωρήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα» έγραψε στην ανάρτησή της.

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