Παρίσι: Κεραυνός χτύπησε τον Πύργο του Άιφελ - Γιατί το εμβληματικό μνημείο δεν υπέστη καμία ζημιά

Snapshot Ο Πύργος του Άιφελ χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας στο Παρίσι χωρίς να υποστεί ζημιές.

Το μνημείο δέχεται 5 έως 10 κεραυνούς ετησίως λόγω του ύψους και της μεταλλικής κατασκευής του.

Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που διοχετεύει με ασφάλεια το ηλεκτρικό φορτίο στο έδαφος, βασισμένο στην αρχή του κλωβού Faraday. Snapshot powered by AI

Εν μέσω του έντονου κύματος καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης, ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν στο Παρίσι, τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Ιουνίου, χαρίζοντας εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες. Μία από αυτές ήταν ο κεραυνός που χτύπησε τον Πύργο του Άιφελ, σε βίντεο που έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral.

Το βίντεο της ηλεκτρικής εκκένωσης δημιούργησε ερωτήματα στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται αν το διάσημο αξιοθέατο υπέστη ζημιές.

Οι ειδικοί, πάντως, εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εξηγώντας ότι ο Πύργος του Άιφελ διαθέτει προηγμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και είναι κατασκευασμένος ώστε να αντέχει τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία μάλιστα δεν είναι σπάνια.

Απειλείται από κεραυνούς έως και 10 φορές τον χρόνο

Ο Πύργος του Άιφελ αποτελεί μία από τις ψηλότερες κατασκευές στο Παρίσι και γι' αυτό αποτελεί φυσικό στόχο των κεραυνών κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κεραυνός ακολουθεί συνήθως τη συντομότερη διαδρομή προς το έδαφος, γεγονός που εξηγεί γιατί οι ψηλές μεταλλικές κατασκευές πλήττονται συχνότερα από τα γύρω κτίρια. Υπολογίζεται ότι το διάσημο μνημείο δέχεται από πέντε έως δέκα χτυπήματα κεραυνών κάθε χρόνο, χωρίς να υφίσταται σοβαρές ζημιές.

A photographer captured a bolt of lightning appearing to strike the Eiffel Tower as a thunderstorm hit Paris over the weekend, bringing a bit of relief to the city following a heatwave that set records in parts of France. pic.twitter.com/MksodLhDDz — ABC News (@ABC) June 29, 2026

Πώς προστατεύεται ο Πύργος του Άιφελ

Η ασφάλεια του μνημείου βασίζεται σε ένα εξελιγμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, το οποίο διοχετεύει με ασφάλεια το ηλεκτρικό φορτίο στο έδαφος.

Η λειτουργία του βασίζεται στην αρχή του κλωβού Faraday, σύμφωνα με την οποία, όταν ένας κεραυνός χτυπήσει τον Πύργο, το ηλεκτρικό ρεύμα διατρέχει τον μεταλλικό σκελετό της κατασκευής και καταλήγει στο έδαφος, χωρίς να περνά από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Παράλληλα, σύγχρονα συστήματα προστασίας από υπερτάσεις προστατεύουν τους ανελκυστήρες, τον φωτισμό, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τα υπόλοιπα ηλεκτρικά συστήματα του μνημείου από πιθανές βλάβες.

Πότε λαμβάνονται προληπτικά μέτρα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα χτύπημα κεραυνού από μόνο του σπάνια προκαλεί ζημιές στον Πύργο του Άιφελ.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις έντονων καταιγίδων ή ισχυρών ανέμων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά τμήματα του μνημείου για προληπτικούς λόγους και για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Γιατί το βίντεο έγινε viral

Το τελευταίο διάστημα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα κύματα καύσωνα, τα οποία ακολουθούνται από ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις, με αποτέλεσμα εικόνες όπως αυτή από τον Πύργο του Άιφελ να κάνουν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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