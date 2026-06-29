Κατάρ: Απαγόρευση ναυσιπλοΐας και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων «μέχρι νεωτέρας»

Snapshot Το μέτρο αφορά σκάφη αναψυχής, τζετ σκι και αλιευτικά μέσα και έχει ληφθεί ως προληπτικό για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Δεν δόθηκαν συγκεκριμένοι λόγοι για την απαγόρευση, αλλά σχετίζεται με πρόσφατο θάνατο πολίτη από θραύσματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η απόφαση επηρεάζει σημαντικά τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής και αλιείας στον Περσικό Κόλπο.

Οι αρχές του Κατάρ παρακολουθούν την κατάσταση και θα επανεξετάσουν το μέτρο ανάλογα με τις εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση του Κατάρ διέταξε σήμερα την προσωρινή αναστολή όλων των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων αναψυχής και αλιείας, καθώς και άλλων πλωτών μέσων, σε προληπτική κίνηση. Η απόφαση αφορά τα σκάφη αναψυχής, τα τζετ σκι και παρόμοια μέσα, με εξαίρεση τα πλοία που υπάγονται στις διεθνείς θαλάσσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, το μέτρο ισχύει έως νεωτέρας και έχει στόχο την προστασία της ασφάλειας στη θάλασσα. Ωστόσο, δεν δόθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε τη χώρα, όταν ένας πολίτης του Κατάρ έχασε τη ζωή του από θραύσματα, σε σχέση με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Το σκάφος στο οποίο επέβαινε αγνοείται μέχρι στιγμής, γεγονός που έχει αυξήσει την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Το προσωρινό μέτρο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις θαλάσσιες δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της αναψυχής και της τοπικής αλιείας, καθώς το Κατάρ παραμένει σημαντικός κόμβος ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θα επανεξετάσουν την απόφαση με βάση τις εξελίξεις στην περιοχή.