Ορόσημο για την Κυπριακή ΑΟΖ: Δήλωση εμπορευσιμότητας από Exxon Mobil και QatarEnergy

Η κοινοπραξία έχει ήδη σχεδιάσει τα επόμενα βήματά της στο κυπριακό υπέδαφος, με τον Αντιπρόεδρο Εξερευνήσεων της ExxonMobil, John Ardill, να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ετών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ορόσημο για την Κυπριακή ΑΟΖ: Δήλωση εμπορευσιμότητας από Exxon Mobil και QatarEnergy

Σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017, παιδιά παίζουν σε μια παραλία με μια πλατφόρμα γεώτρησης να φαίνεται στο βάθος, στα περίχωρα του λιμανιού της Λάρνακας,.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε μια νέα, καθοριστική φάση εισέρχεται το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τη σημερινή υπογραφή της δήλωσης εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10. Η συμφωνία που συνυπογράφηκε με τους ενεργειακούς κολοσσούς ExxonMobil και QatarEnergy συνοδεύτηκε από κοινή δήλωση για τη συνέχιση της στρατηγικής τους συνεργασίας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο τις ξένες αντιπροσωπείες, έκανε λόγο για ένα ορόσημο στρατηγικής σημασίας που αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή κλειδώνει τη μετάβαση από το στάδιο της εξερεύνησης σε αυτό της ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου που μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη.

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Τα χρονοδιαγράμματα και το πλάνο των γεωτρήσεων

Η κοινοπραξία έχει ήδη σχεδιάσει τα επόμενα βήματά της στο κυπριακό υπέδαφος, με τον Αντιπρόεδρο Εξερευνήσεων της ExxonMobil, John Ardill, να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ετών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τα δύο κοιτάσματα αναμένεται να ληφθεί το 2029, ενώ η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας τοποθετείται για το 2033, με την εταιρεία πάντως να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για ταχύτερη υλοποίηση αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πριν από αυτά, στα τέλη του τρέχοντος έτους, αναμένεται να ξεκινήσει νέα γεώτρηση αξιολόγησης στον «Πήγασο», καθώς η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει συμβόλαιο για γεωτρύπανο που προβλέπεται να παραδοθεί γύρω στον Δεκέμβριο. Κι όμως, το ενδιαφέρον της κοινοπραξίας δεν περιορίζεται εκεί. Οι συζητήσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων στα Τεμάχια 4 και 10Α βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τις πρώτες εργασίες να αφορούν την επανεπεξεργασία υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων, ώστε να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια οι νέες προοπτικές πριν στηθούν τα επόμενα γεωτρύπανα.

Τα σενάρια μεταφοράς και οι περιφερειακές ισορροπίες

Αναφορικά με τον τρόπο αξιοποίησης του φυσικού αερίου, η ExxonMobil εξετάζει διάφορες εναλλακτικές λύσεις, με την επιλογή ενός αγωγού σύνδεσης προς την Αίγυπτο να φαντάζει αυτή τη στιγμή ως η επικρατέστερη. Η ύπαρξη έτοιμων υποδομών υγροποίησης (LNG) στη γειτονική χώρα, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό επίπεδο συντονισμού ανάμεσα στις κυβερνήσεις Λευκωσίας και Καΐρου, προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια για την επένδυση. Στο τραπέζι παραμένουν επίσης προτάσεις για πλωτές μονάδες υγροποίησης (FLNG), ενώ η κατασκευή τερματικού σταθμού στην Κύπρο θα απαιτούσε τον εντοπισμό ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις ήδη καταγεγραμμένες.

Παράλληλα με το Τεμάχιο 10, το υπουργείο Ενέργειας τρέχει και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα της κυπριακής ΑΟΖ. Όπως ανακοινώθηκε από τον Μιχάλη Δαμιανό, οι διαδικασίες για τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη» εξελίσσονται κανονικά, με το FID για την «Αφροδίτη» να προσδιορίζεται εντός του 2027. Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στο διπλωματικό πεδίο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για το κοίτασμα «Ισάι» βρίσκονται πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει στους βασικούς εμπορικούς όρους και να διευθετούν τις τελευταίες νομικές λεπτομέρειες. Η Λευκωσία σχεδιάζει ήδη έναν νέο γύρο αδειοδοτήσεων για τα επόμενα ένα με δύο χρόνια, στοχεύοντας στην πλήρη κεφαλαιοποίηση των φυσικών της πόρων.

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