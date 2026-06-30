Τραγωδία στο Πακιστάν: 14 παιδιά σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή ενός φροντιστηρίου στη Λαχόρη 

Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και ο εργολάβος έχουν συλληφθεί από τις αρχές 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγωδία στο Πακιστάν: 14 παιδιά σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή ενός φροντιστηρίου στη Λαχόρη 
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  • Κατέρρευσε η οροφή ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου στη Λαχόρη, Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών.
  • Οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας δασκάλας, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πέντε εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Περίπου 20 άτομα παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια κατά την κατάρρευση της στέγης, που συνέβη ενώ εκτελούνταν εργασίες κατασκευής.
  • Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και ο κατασκευαστής εργολάβος έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές.
  • Οι καταρρεύσεις στεγών και κτιρίων είναι συχνό φαινόμενο στο Πακιστάν λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφάλειας και υποβαθμισμένων υλικών.
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Δεκατέσσερα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 5 και 16 ετών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλά άλλα τραυματίστηκαν την Τρίτη, όταν κατέρρευσε η οροφή ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου στην περιοχή Κάνα της Λαχόρης, στο Πακιστάν.

Μετά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε ότι μια δασκάλα και οκτώ παιδιά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαχόρης με πολλαπλά τραύματα. Τα πέντε σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές περίπου 20 άτομα είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια της οροφής που κατέρρευσε, συμπεριλαμβανομένων των 14 παιδιών που μεταφέρθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης είχαν ολοκληρωθεί και ότι δύο άτομα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και ο κατασκευαστής εργολάβος, έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ένα τμήμα του σπιτιού βρισκόταν υπό κατασκευή και οι εργάτες εργάζονταν όταν κατέρρευσε η στέγη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εκπαιδευτικής Αρχής της Περιφέρειας Λαχόρ, Ταρίκ Μαχμούντ, δήλωσε ότι το κτίριο στεγάζει ένα ιδιωτικό φροντιστήριο το οποίο διευθύνει μια γυναίκα κάτοικος της περιοχής.

Οι καταρρεύσεις στεγών και κτιρίων είναι συχνές σε ολόκληρο το Πακιστάν, κυρίως λόγω των ανεπαρκών προτύπων ασφάλειας και της χρήσης υποβαθμισμένων δομικών υλικών.

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