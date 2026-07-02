Η Domino’s τρολάρει τη Sony με «ψηφιακές πίτσες» λόγω της κατάργησης των παιχνιδιών

Η Sony αποφάσισε να προχωρήσει σε πλήρη ψηφιοποίηση των παιχνιδιών της, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην κοινότητα των gamers

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Domino’s τρολάρει τη Sony με «ψηφιακές πίτσες» λόγω της κατάργησης των παιχνιδιών
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ΚΟΣΜΟΣ
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Μια αναπάντεχη ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό της Domino’s UK κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε ελάχιστες ώρες. Η γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού επέλεξε να σχολιάσει με τον δικό της, άκρως ειρωνικό τρόπο την πρόσφατη επιχειρηματική στροφή του τεχνολογικού κολοσσού της Sony.

Η Sony αποφάσισε να προχωρήσει σε πλήρη ψηφιοποίηση των παιχνιδιών της, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην κοινότητα των gamers, καθώς σηματοδοτεί το σταδιακό τέλος των παραδοσιακών δίσκων και των φυσικών αντιτύπων. Την ίδια ώρα, το τμήμα μάρκετινγκ της Domino’s άρπαξε την ευκαιρία για να δημιουργήσει ένα από τα πιο πετυχημένα αστεία της χρονιάς.

Το viral ψηφιακό μενού

Με μια επίσημη ανακοίνωση που έφερε τον τίτλο «BREAKING NEWS», η Domino’s UK ενημέρωσε το κοινό της ότι από την 1η Απριλίου 2027 σταματά οριστικά την παραγωγή και την παράδοση πραγματικών, ζεστών πιτσών.

Σύμφωνα με το κείμενο της ανάρτησης, η εταιρεία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις νέες τάσεις της βιομηχανίας του gaming και μεταβαίνει αποκλειστικά στην παραγωγή ψηφιακών πιτσών.

Οι πελάτες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεν θα παραλαμβάνουν πλέον το κλασικό χάρτινο κουτί στο σπίτι τους. Αντίθετα, θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάζουν ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων της αλυσίδας στον υπολογιστή ή την κονσόλα τους και να τις απολαμβάνουν σε ένα εντελώς εικονικό περιβάλλον, επιστρατεύοντας απλώς τη δύναμη της φαντασίας τους.

Αντιδράσεις και social media

Πάντως, αυτή η προφανής φάρσα λειτούργησε ως μια εξαιρετικά έξυπνη σάτιρα απέναντι στην απόφαση της Sony να καταργήσει σταδιακά τα φυσικά αντίτυπα παιχνιδιών, γεγονός που έφερε κύμα θετικών σχολίων.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν αμέσως με χιλιάδες likes και χιουμοριστικά σχόλια, αποθεώνοντας την έμπνευση της εταιρείας. Πολλοί gamers που νιώθουν απογοητευμένοι από την ψηφιακή στροφή των κονσολών βρήκαν στο tweet της Domino’s τον ιδανικό τρόπο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους, αποδεικνύοντας ότι το καλό μάρκετινγκ χρειάζεται γρήγορα αντανακλαστικά και σωστή δόση χιούμορ.

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