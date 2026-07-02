Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη όπου εμφανίζεται ως γιατρός που θεραπεύει διάσημους επικριτές του από το «Σύνδρομο Τραμπικής Παραφροσύνης» (TDS).

Το βίντεο παρουσιάζει μαρτυρίες διασήμων, όπως οι Ρόζι Ο’Ντόνελ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζούλια Ρόμπερτς, που υποτίθεται ότι βελτιώνονται με το πρόγραμμα θεραπείας του «Δρ Τραμπ».

Η θεραπεία που προτείνεται στο βίντεο περιλαμβάνει την αποφυγή ψευδών ειδήσεων, την προσευχή και την κατανάλωση Diet Coke.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύτηκε από τον Τραμπ λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα παράξενο βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται ως γιατρός που προσπαθεί να θεραπεύσει τους διάσημους επικριτές του από το «Σύνδρομο Τραμπικής Παραφροσύνης» (TDS).

Το βίντεο παρουσιάζει σχεδόν μισή ντουζίνα διάσημων επικριτών του Προέδρου, μεταξύ των οποίων οι Ρόζι Ο’Ντόνελ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζον Λεγκουίζαμο και Έντουαρντ Νόρτον.

«Έχετε διαγνωστεί εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε με TDS; Τα συμπτώματα μπορεί να είναι αμείλικτα», λέει ένας Τραμπ που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, ντυμένος με λευκή ιατρική ποδιά.

«Ευτυχώς, είμαι ο Δρ Τραμπ και έχω ένα σχέδιο θεραπείας. Ας ακούσουμε τι έχουν να πουν μερικοί από τους ασθενείς μου».

Στη συνέχεια, το βίντεο μεταβαίνει σε μαρτυρίες των διασημοτήτων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε ένα ιατρείο, ενώ στο παρασκήνιο ακούγεται απαλή μουσική πιάνου.

«Υποφέρω εδώ και πάνω από μια δεκαετία, και αφού άκουσα τον Δρ. Τραμπ, βλέπω κάποια αποτελέσματα», λέει μία AI, Ο’Ντόνελ.

Στη συνέχεια, ο Λεγκίζαμο που δημιουργήθηκε επίσης με τεχνητή νοημοσύνη λέει: «Φίλε, υποφέρω εδώ και χρόνια. Πραγματικά δεν πίστευα ότι υπήρχε βοήθεια εκεί έξω. Τότε ήταν που είδα αυτό το βίντεο στην τηλεόραση».

«Πραγματικά πίστευα ότι ήμουν χαμένη υπόθεση», λέει η «τεχνητή» Γκόλντμπεργκ. «Αυτό θα με επηρέαζε για το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά αφού ακολούθησα το πρόγραμμα θεραπείας, βλέπω διαφορά».

«Πραγματικά δεν ήμουν σίγουρος αν μπορούσα να βοηθήσω μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους. Είχαν φτάσει σε τόσο άσχημο σημείο, που δεν ήμουν σίγουρος», συνεχίζει ο «Δρ Τραμπ» που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στο βίντεο που δημοσιεύτηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Ο «Ντε Νίρο» παρεμβαίνει τότε: «Δεν είχα ιδέα πόσο πολύ αυτό επηρέαζε τη ζωή μου. Η δουλειά μου έχει μειωθεί. Δεν με αναγνωρίζουν σχεδόν πια. Απλά χρειαζόμουν βοήθεια. Δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Συνεχώς θυμωμένος, έκανα όλους γύρω μου δυστυχισμένους».

«Νιώθω σαν να γέρασα 20 χρόνια τα τελευταία δύο χρόνια. Ήμουν τόσο ανήσυχος, που είχα αρχίσει πραγματικά να ανησυχώ για το μέλλον μου», λέει η «Ρόμπερτς».

Στη συνέχεια, ο Δρ Τραμπ συνταγογραφεί στους διάσημους ασθενείς του, που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ένα αυστηρό πρόγραμμα για να αναρρώσουν από το TDS τους.

«Η θεραπεία είναι απλή: κλείστε τις ψευδείς ειδήσεις, πείτε τις προσευχές σας και, αν ποτέ αισθανθείτε άγχος, απλώς πιείτε μια Diet Coke όπως εγώ, και θα δείτε μια αξιοσημείωτη διαφορά στη ζωή σας», καταλήγει ο Δρ Τραμπ.