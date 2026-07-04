ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας οδηγεί σε ματαίωση εκδηλώσεων για την 4η Ιουλίου

Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο

Newsbomb

ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας οδηγεί σε ματαίωση εκδηλώσεων για την 4η Ιουλίου

Οι συμμετέχοντες ξεκουράζονται στη σκιά λίγο πριν τη διακοπή της εκδήλωσης για το απόγευμα λόγω της ακραίας ζέστης στο National Mall, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

FR171771 AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων.

Η Έκθεση του Μεγάλου Αμερικανικού Κράτους στο National Mall της Ουάσινγκτον —το επίκεντρο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 250ών γενεθλίων της χώρας— έπεσε θύμα της αποπνικτικής ζέστης: έκλεισε προσωρινά νωρίς το απόγευμα, καθώς η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 38 βαθμούς.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι αναμενόταν να ανοίξει ξανά στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα), εφόσον το επέτρεπε ο καιρός και αφού προηγουμένως θα πρόσθεταν σκηνές με κλιματισμό και σταθμούς ψεκασμού για λίγη δροσιά.

Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους, να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο.

Σε επτά Πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Τακόμα Παρκ του Μέριλαντ και στην κομητεία Λούντον της Βιρτζίνια.

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