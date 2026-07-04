Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αλί Χαμενεΐ, μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά το 1979, σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του στην Τεχεράνη, με χιλιάδες πιστούς να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα.
  • Οι αρχές αναμένουν συμμετοχή 15
  • 20 εκατομμυρίων ανθρώπων στις τελετές στη μνήμη του, ενώ η κηδεία του αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ιράν.
  • Οι επικήδειες τελετές διαρκούν έξι ημέρες και στοχεύουν να επιδείξουν δύναμη μετά τον πόλεμο που ακολούθησε τα πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Ο νέος ανώτατος ηγέτης, γιος του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει τραυματισμένος και δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση.
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Ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σορού του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του.

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του αγιατολάχ το φέρετρό του, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του, εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Οι τοίχοι του τεμένους είναι καλυμμένοι με μεγάλα πορτρέτα του αγιατολάχ Χαμενεΐ, με μαύρα λάβαρα σε ένδειξη πένθους και κόκκινες σημαίες, σύμβολο μαρτυρίου και εκδίκησης.

Ιράν-Χαμενει-κηδεια

Χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους μαυροντυμένοι, είχαν συρρεύσει στο τέμενος προτού ανοίξουν σήμερα στις 06:00 (τοπική ώρα, 05:30 ώρα Ελλάδας) οι πόρτες του για το λαϊκό προσκύνημα.

Πολλοί κρατούν κόκκινες σημαίες με την επιγραφή «μάρτυρας». Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, κάποιοι από το πλήθος φώναξαν «εκδίκηση», αλλά και «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά σε επίσημες συγκεντρώσεις.

Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Η κηδεία του, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, αναμένεται ότι θα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ιράν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 1989 περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραστεί στην κηδεία του προκατόχου του, του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Τότε περισσότεροι από 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα.

Ιράν-Χαμενει-κηδεια

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσουν έξι ημέρες και επιδιώκουν να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του, του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραυματισμένος από τα πλήγματα από τα οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εκδίδει μόνο ανακοινώσεις και δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.

Τη σορό προσκύνησαν χθες Παρασκευή ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολλά μέλη της κυβέρνησης και ο Αχμάντ Βαχιντί, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.

Εξάλλου πολλοί Ιρανοί περίμεναν από χθες έξω από τη Μεγάλη Μοσάλα ελπίζοντας να είναι μεταξύ των πρώτων που θα προσκυνήσουν τη σορό του Αλί Χαμενεΐ.

«Θέλουμε να πούμε ένα τελευταίο αντίο στον ηγέτη μας και γι’ αυτό η αναμονή δεν είναι ούτε επώδυνη ούτε δύσκολη για εμάς», δήλωσε στο AFP η Σομαγιέ Χαμεντί, μια 44χρονη δασκάλα ντυμένη με μαύρο τσαντόρ. Κάποιοι από τους ανθρώπους κλαίνε, άλλοι περιμένουν υπομονετικά, ενώ ακούγονται ποιήματα και παίζονται θρησκευτικά άσματα.

«Το να έρχεσαι εδώ είναι το τελευταίο και μοναδικό πράγμα που μπορείς να κάνεις» για τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος «θυσίασε τη ζωή του» για το Ιράν, είπε η Φατεμέχ Νοουντέχι, μια 25χρονη φοιτήτρια από το βόρειο Ιράν που ήρθε για να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στους προσκυνητές.

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