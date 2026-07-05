Ουάσινγκτον: Εκκένωση χώρου εορτασμών για τη 250ή επέτειο των ΗΠΑ λόγω ισχυρής καταιγίδας
Μερικές ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Aμερικανού προέδρου
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Στον αχανή χώρο του National Mall στην Ουάσινγκτον, όπου προγραμματίζεται να γίνει ο κεντρικός εορτασμός για τη 250ή επέτειο των ΗΠΑ, οι αρχές απομάκρυναν παριστάμενους χθες Σάββατο το απόγευμα.
Σύμφωνα με το AFP η εκκένωση έγινε λόγω της απειλής να εκδηλωθεί σφοδρή καταιγίδα.
Μερικές ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σφοδρές ριπές ανέμου σάρωναν τον χώρο και αστραπές αυλάκωναν τον ουρανό, ωθώντας τις αρχές να απευθύνουν σύσταση στους παρόντες να πάνε εσπευσμένα σε κλειστούς χώρους για να προστατευτούν.
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