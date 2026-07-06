Le Petit Journal: Πώς ο ελληνικός πολιτισμός διαμόρφωσε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών

Καθώς η Ουάσιγκτον γιορτάζει τα 250 χρόνια από τη θεμελίωση των Ηνωμένων Πολιτειών ως ανεξάρτητου κράτους, η ιστορική γαλλική εφημερίδα ανατρέχει σε μια σχέση που αποκαλύπτει πολλά για το τι επιδίωκε –και εξακολουθεί να επιδιώκει– να εκπροσωπεί η χώρα στα μάτια του κόσμου 

Δημήτρης Μάνωλης

Le Petit Journal: Πώς ο ελληνικός πολιτισμός διαμόρφωσε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών

Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πνευματική θεμελίωση των Ηνωμένων Πολιτειών βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική πολιτική φιλοσοφία, όπως παραδέχονταν και οι ίδιοι οι Πατέρες του Αμερικανικού Έθνους, αναφέρετα σε δημοσίευμα Le Petit Journal.

Κατά τη Συνταγματική Συνέλευση του 1787, οι εργασίες τους δεν ξεκίνησαν από μηδενική βάση. Ο Τόμας Τζέφερσον, ο Τζέιμς Μάντισον και ο Τζον Άνταμς, μεταξύ άλλων, στράφηκαν στους στοχαστές και στα ιστορικά παραδείγματα του ελληνικού κόσμου.

Αυτή η κλασική κληρονομιά διαμόρφωσε άμεσα τις θεμελιώδεις αξίες της νεαρής αμερικανικής δημοκρατίας. Το αμερικανικό πολιτειακό μοντέλο εξακολουθεί να στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, όλοι βαθιά επηρεασμένοι από την Αρχαία Ελλάδα:

  • τη φιλοσοφία (επικούρεια λογική, ανθρώπινη ευδαιμονία και αρετή),
  • τη διακυβέρνηση (μεικτό πολίτευμα και ομοσπονδιακό σύστημα για την αποτροπή της τυραννίας),
  • την αρχιτεκτονική (πολιτική ταυτότητα και νεοκλασικό ύφος).
  • Τα φιλοσοφικά θεμέλια του κράτους

Η ηθική δικαίωση της Αμερικανικής Επανάστασης (1765-1789) αντλούσε σε μεγάλο βαθμό από τον ανθρωπισμό και την ηθική της Αρχαίας Ελλάδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίφημη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας με το τρίπτυχο «Ζωή, Ελευθερία και επιδίωξη της Ευτυχίας», το οποίο διατύπωσε ο Τόμας Τζέφερσον, ο οποίος δήλωνε ανοιχτά επηρεασμένος από τον Επίκουρο.

Ο Επίκουρος δίδασκε ότι η καλή ζωή επιτυγχάνεται μέσω της αναζήτησης της γαλήνης, της ψυχικής ηρεμίας (αταραξία) και της αποφυγής του σωματικού και ψυχικού πόνου.

Παράλληλα, η αριστοτελική έννοια της ευδαιμονίας, δηλαδή της ολοκληρωμένης και ενάρετης ζωής, έπεισε τους συντάκτες του αμερικανικού Συντάγματος ότι βασική αποστολή μιας δίκαιης κυβέρνησης είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν πραγματικά να ευημερούν.

Από τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, οι ιδρυτές των ΗΠΑ υιοθέτησαν την πεποίθηση ότι μια ελεύθερη κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς πολίτες με παιδεία, ήθος και αίσθημα του κοινού συμφέροντος.

Εξίσου καθοριστικός υπήρξε και ο ελληνικός ανθρωπισμός, όπως αποτυπώνεται στη ρήση του Πρωταγόρα ότι «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος». Η αντίληψη αυτή μετέφερε την πηγή της πολιτικής νομιμοποίησης από το θεϊκό δικαίωμα των βασιλέων στους ίδιους τους πολίτες.

Στην καρδιά της θεσμικής αρχιτεκτονικής

Παρότι οι Πατέρες του Έθνους θαύμαζαν την ελληνική διανοητική παράδοση, αντιμετώπιζαν με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις πολιτικές δομές της αρχαίας Ελλάδας.

Η ίδια η λέξη «δημοκρατία» προέρχεται από το ελληνικό δημοκρατία (δημοκρατία – εξουσία του λαού). Ωστόσο, μελετώντας την ιστορία της Αθήνας και την «Πολιτεία» του Πλάτωνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ανεξέλεγκτες μορφές άμεσης δημοκρατίας μπορούσαν να οδηγήσουν σε κομματικές συγκρούσεις, κυριαρχία του όχλου και τελικά στην τυραννία.

Για να αποτρέψουν αυτή την «τυραννία της πλειοψηφίας», απέρριψαν την καθαρή άμεση δημοκρατία και προτίμησαν ένα αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό πολίτευμα, στο οποίο οι εκλογές λειτουργούν ως μηχανισμός εξισορρόπησης των λαϊκών παρορμήσεων.

Για τη μακροχρόνια σταθερότητα του πολιτεύματος, στηρίχθηκαν στη θεωρία του μεικτού πολιτεύματος και της διάκρισης των εξουσιών, όπως διατυπώθηκε από τον Αριστοτέλη και αργότερα από τον ιστορικό Πολύβιο.

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το ιδανικό κράτος συνδυάζει στοιχεία:

  • μοναρχίας (εξουσία του ενός),
  • αριστοκρατίας (εξουσία των λίγων),
  • δημοκρατίας (εξουσία των πολλών),ώστε να διατηρείται η ισορροπία των κοινωνικών δυνάμεων.

Οι ιδρυτές των ΗΠΑ μετέφεραν αυτή τη λογική απευθείας στην οργάνωση του αμερικανικού κράτους:

  • ο Πρόεδρος θα ενσάρκωνε το μοναρχικό στοιχείο,
  • η Γερουσία το αριστοκρατικό,
  • η Βουλή των Αντιπροσώπων το δημοκρατικό, ώστε καμία εξουσία να μην μπορεί να κυριαρχήσει επί των υπολοίπων.

Στο δίκαιο και την αρχιτεκτονική

Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιορίζεται στη φιλοσοφία και στους θεσμούς.

Η θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την οποία οι νόμοι εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους ανεξαρτήτως πλούτου ή κοινωνικής θέσης, διατυπώθηκε θεωρητικά από τον Αριστοτέλη.

Η ελληνική έννοια της ισονομίας έγινε ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής νομολογίας, κατοχυρώνοντας ότι κανείς –ούτε ακόμη και ο Πρόεδρος– δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Παράλληλα, το νεοσύστατο αμερικανικό κράτος επιδίωξε να εμφανιστεί ως άμεσος κληρονόμος της αρχαίας ελληνικής παράδοσης.

Με στόχο οι δημόσιοι χώροι να αντανακλούν τις πολιτικές και φιλοσοφικές αξίες του νέου έθνους, οι ιδρυτές επέλεξαν συνειδητά τη νεοκλασική αρχιτεκτονική – το ύφος που αργότερα έγινε γνωστό ως Federal Style.

Τα κυβερνητικά κτίρια και γενικότερα τα δημόσια οικοδομήματα σχεδιάστηκαν με κίονες, αετώματα και συμμετρικές αναλογίες εμπνευσμένες από τους ελληνικούς ναούς, όπως ο Παρθενώνας.

Η αισθητική αυτή επιλογή στόχευε να απορρίψει την περίτεχνη και επιδεικτική αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών μοναρχιών, προβάλλοντας ένα αυθεντικά δημοκρατικό και ρεπουμπλικανικό ύφος, το οποίο λίγα χρόνια αργότερα θα επηρέαζε και τους Γάλλους επαναστάτες.

Μια σχέση που διαρκεί περισσότερο από δύο αιώνες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάστηκαν από τους ιδρυτές τους ως το πρώτο μεγάλο ιστορικό εγχείρημα αυτοδιακυβέρνησης σε τόσο ευρεία κλίμακα.

Αξιοποιώντας την πολιτική θεωρία της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά και μαθαίνοντας από τα σφάλματα των ελληνικών πόλεων-κρατών, οι συντάκτες του αμερικανικού Συντάγματος επιδίωξαν να δημιουργήσουν ένα θεσμικό πλαίσιο ικανό να αντέξει στις αδυναμίες που είχαν οδηγήσει στην παρακμή του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Δύο και πλέον αιώνες αργότερα, το σύστημα αυτό –αν και έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και έχει δοκιμαστεί από σοβαρές κρίσεις– εξακολουθεί να λειτουργεί.

Η διάκριση των εξουσιών, το κράτος δικαίου και η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης ευημερίας παραμένουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι η κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδας εξακολουθεί να είναι βαθιά ενσωματωμένη στον πυρήνα της αμερικανικής δημοκρατίας, αλλά και πολλών άλλων δημοκρατικών πολιτευμάτων που εμπνεύστηκαν από αυτήν.

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