Κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Απόψε το δείπνο ηγετών - Σε δοκιμασία το μέλλον της Συμμαχίας

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα συγκαλείται στην πιο σημαντική στιγμή για τη Συμμαχία από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οι ηγέτες και των 32 κρατών-μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) θα συγκεντρωθούν σήμερα και αύριο, Τετάρτη, στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι απειλές περί αποχώρησης από το ΝΑΤΟ και μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό έχουν εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της Συμμαχίας.

Οι εντάσεις γύρω από την άρνηση της Ευρώπης να στηρίξει ουσιαστικά τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και οι απειλές του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας, τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες χαρακτήρισαν από κοινού «επικίνδυνες», έχουν επίσης δοκιμάσει την ενότητα της Συμμαχίας.

Ποιοι θα συμμετάσχουν;

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συναντώνται συνήθως τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για τον συντονισμό της αμυντικής στρατηγικής, και φέτος δεν αποτελεί εξαίρεση. Αναμένεται η παρουσία των ηγετών και των 32 χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής που συμμετέχουν στη Συμμαχία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παραστούν άπόψε στο δείπνο με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Επίσης, προβλέπεται συνάντηση με εκπροσώπους χωρών της Μέσης Ανατολής, όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα έχουν συνομιλίες με ομολόγους τους από την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα.

Ποια είναι τα βασικά θέματα;

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του ΝΑΤΟ, τα τρία βασικά θέματα της Συνόδου είναι:

οι αμυντικές επενδύσεις

η αύξηση της παραγωγής αμυντικού υλικού

τα μακροπρόθεσμα σχέδια στήριξης της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία

Στη σύνοδο του περασμένου έτους στη Χάγη, οι χώρες συμφώνησαν να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ ετησίως για «βασικές αμυντικές ανάγκες και σχετικές δαπάνες ασφάλειας» έως το 2035, από το προηγούμενο όριο του 2%.

Οι ηγέτες αναμένεται να επιχειρήσουν να δείξουν πρόοδο προς αυτόν τον στόχο, μετά την κριτική του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «δαπανούν πολύ περισσότερα από κάθε άλλη χώρα για να προστατεύουν τους συμμάχους χωρίς να έχουν αντίστοιχο όφελος».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε ότι οι αμυντικές δαπάνες αποτελούν προτεραιότητα, ζητώντας «σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια» από τους συμμάχους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως ότι όλοι οι σύμμαχοι θα κινηθούν άμεσα προς τον στόχο του 5%», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι εντυπωσιακά».

Υποστήριξη προς την Ουκρανία

Τα κράτη-μέλη αναμένεται επίσης να επαναβεβαιώσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία και να δεσμευθούν για συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας.

Πριν από τη σύνοδο, ο Ζελένσκι κάλεσε τις χώρες να λάβουν «ισχυρές αποφάσεις», μετά τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων στο Κίεβο από ρωσικό βομβαρδισμό με drones και πυραύλους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη έχουν αρκετή ισχύ για να σταματήσουν αυτή την τρομοκρατία», δήλωσε.

Η έκκλησή του έρχεται εν μέσω ελλείψεων σε πυρομαχικά και αποθέματα που συνδέονται με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν. Η Ουκρανία ήδη αντιμετώπιζε έλλειψη πυραύλων Patriot αμερικανικής κατασκευής, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, αλλά η μεταφορά πόρων έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Άλλα ζητήματα της Συνόδου

Παραμένει ασαφές αν ο πόλεμος με το Ιράν θα συζητηθεί επίσημα. Η σύγκρουση, που ξεκίνησε με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις τον Φεβρουάριο, έχει δημιουργήσει έντονες τριβές εντός της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το Reuters, στο τελικό ανακοινωθέν αναμένεται να αναφερθεί ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» και να ζητηθεί σεβασμός της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για συμμάχους που δεν στήριξαν στρατιωτικά την εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Στο παρελθόν, η κυβέρνησή του είχε ήδη προχωρήσει σε απόσυρση περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

Ανεξάρτητα από το αν θα συζητηθούν επίσημα, οι εντάσεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν και την πιθανή αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο.

Από τη Χάγη στην Άγκυρα

Η Άγκυρα σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μετατόπιση από τη σύνοδο κορυφής της Χάγης πέρυσι. Η συνάντηση του 2025 χαρακτηρίστηκε από σχετική συνοχή, με τους συμμάχους να επικεντρώνονται στον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό, τη βιομηχανική ικανότητα και μια προσεκτικά σταθμισμένη επέκταση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ενώ υπήρχαν εντάσεις σχετικά με την κατανομή των βαρών, αυτές περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε ένα πλαίσιο συναίνεσης και σχεδιασμού για το μέλλον.

Αντιθέτως, η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα είναι πιο πολιτικά φορτισμένη. Το περιβάλλον ασφαλείας έχει επιδεινωθεί, με εντατικοποιημένες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και ευρύτερη περιφερειακή αστάθεια που συνδέεται με το Ιράν.

Ταυτόχρονα, οι εσωτερικές διαιρέσεις εντός του ΝΑΤΟ έχουν γίνει πιο ορατές, ιδίως όσον αφορά την ισορροπία ευθυνών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Ενώ η Χάγη τόνισε τη στρατηγική συνέχεια, η Άγκυρα είναι πιθανό να αποκαλύψει στρατηγικά ρήγματα.

Έντονες οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης

Το 2025 ήταν ήδη μια δύσκολη χρονιά για τη διατλαντική σχέση, αλλά το 2026 ήταν ακόμη πιο δύσκολο μέχρι σήμερα.

Οι συγκεχυμένες απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σόκαραν όσους δεν είχαν σκεφτεί ότι οι ΗΠΑ θα γύριζαν πραγματικά την πλάτη στο ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη έχει γίνει πολύ πιο επιφυλακτική σχετικά με τις προθέσεις της Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ θεωρούνται πλέον ως ένας ασυνεπής σύμμαχος με κοντή μνήμη που δεν θυμάται την υποστήριξη των Ευρωπαίων όταν οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια βάσει του Άρθρου 5 μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται επίσης να έχουν ιδιωτικά...προειδοποίησει αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους ότι οι παραγγελίες τους από αμερικανικές εταιρείες άμυνας πιθανότατα θα καθυστερήσουν, καθώς η Ουάσινγκτον δίνει προτεραιότητα στην αναπλήρωση των δικών της αποθεμάτων μετά τον πόλεμο στο Ιράν, εντείνοντας την αίσθηση ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από την Ευρώπη.

Για τους Ευρωπαίους, αυτή η μετατόπιση δικαιολογεί την εστίασή τους στην ανοικοδόμηση των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανικών δυνατοτήτων. Αυτό θα τους επιτρέψει να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ όσον αφορά τις νέες συμβάσεις προμηθειών στο μέλλον.

Ωστόσο, αυτή η αυξανόμενη ανεξαρτησία αναμφίβολα θα επιδεινώσει τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων στο μέλλον: Ενώ οι ΗΠΑ έχουν ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα, φαίνεται επίσης να υπάρχει η προσδοκία ότι αυτό θα γίνει με τη μορφή της συνέχισης της αγοράς αμερικανικού εξοπλισμού. Εάν ο αριθμός των ευρωπαϊκών παραγγελιών μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, οι ΗΠΑ μπορεί να μην είναι τόσο πρόθυμες για μια πιο ανεξάρτητα ασφαλή Ευρώπη.

Η στιγμή της άμυνας της Ευρώπης είναι τώρα

Η μετάβαση από μια τάξη ασφαλείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σε μια τάξη ασφαλείας υπό την ηγεσία της Ευρώπης δεν είναι πλέον θεωρητική. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ανακοίνωση της μείωσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη από την κυβέρνηση Τραμπ και η ανάληψη μιας ευρύτερης αναθεώρησης των δυνάμεων σηματοδοτεί το πρώτο βήμα σε μια διαρθρωτική μετατόπιση του βάρους που κανένας διάδοχος δεν είναι πιθανό να αντιστρέψει. Το αν αυτή η μετατόπιση ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας ή ευπάθειας εξαρτάται από την ταχύτητα και τη βιωσιμότητα της αντίδρασης της Ευρώπης και από την άποψη της Ουάσινγκτον για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση ως πλεονέκτημα ή ανταγωνιστική απειλή.

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες κατά 20% σε πραγματικούς όρους το 2025, ανεβάζοντας το συνολικό τους ποσό στα 574 δισεκατομμύρια δολάρια. Για πρώτη φορά από τότε που ορίστηκε το όριο αναφοράς το 2014, κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ πέτυχε τον στόχο του 2% του ΑΕΠ για τέτοιες δαπάνες. Ωστόσο, το κεντρικό παράδοξο είναι έντονο: Η Ευρώπη αρχίζει να δαπανά για περίοδο πολέμου, ενώ παράλληλα προμηθεύεται και σχεδιάζει για περίοδο ειρήνης. Το κλείσιμο αυτού του χάσματος είναι η καθοριστική πρόκληση της αμυντικής πολιτικής αυτής της δεκαετίας και απαιτεί τρία επείγοντα μέτρα.

Πρώτον, ευθυγράμμιση των προμηθειών με την πραγματικότητα των απειλών και αξιοποίηση της ουκρανικής εμπειρογνωμοσύνης. Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται, αλλά ο θεσμικός μηχανισμός που διέπει τις δαπάνες τους παραμένει κατακερματισμένος, αργός και αποφεύγει τον κίνδυνο. Η αμυντική βιομηχανική βάση της ΕΕ εξακολουθεί να είναι δομημένη γύρω από εθνικούς πρωταθλητές, πλεονάζουσες δυνατότητες και πολιτικά παζάρια αντί για επιχειρησιακές απαιτήσεις. Με στόχο δαπανών 3,5% του ΑΕΠ που θα τεθεί σε ισχύ έως το 2035, τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ θα αντιπροσωπεύουν συλλογικά μια αγορά άμυνας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως. Χωρίς θεμελιώδη μεταρρύθμιση των κανόνων προμηθειών, κοινές προσφορές και πρότυπα διαλειτουργικότητας, ωστόσο, το εξαιρετικό ποσό των κεφαλαίων κινδυνεύει να σπαταληθεί σε επικαλύψεις. Το σχέδιο ReArm Europe είναι μια αρχή, αλλά η φιλοδοξία πρέπει να συνοδεύεται από αδίστακτο βιομηχανικό πραγματισμό.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πραγματικό δίλημμα: την ανοικοδόμηση της αμυντικής-βιομηχανικής της βάσης για μακροπρόθεσμη αυτονομία, καλύπτοντας παράλληλα επειγόντως τα άμεσα κενά στις δυνατότητες. Αυτοί οι στόχοι δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά απαιτούν εξισορρόπηση. Η ισχυρή πολιτική βούληση και η οικονομική δέσμευση δεν οδηγούν αυτόματα σε ραγδαίες αυξήσεις στην παραγωγή.

Το πλήγμα μεγάλης εμβέλειας είναι το πιο πιεστικό κενό. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να σχεδιάσουν για την πιθανότητα τα αμερικανικά μέσα, ακόμη και αυτά που έχουν δεσμευτεί προηγουμένως, να μην είναι διαθέσιμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση Πλήγματος Μεγάλης Εμβέλειας (ELSA) μπορεί να μην προσφέρει μια νέα γενιά πυραύλων μέχρι το 2030. Η ικανότητα να τετραγωνιστεί αυτός ο κύκλος βρίσκεται, εν μέρει, στην Ουκρανία. Η χώρα δεν είναι πλέον απλώς αποδέκτης δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης. Γίνεται συν-αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι νέες εταιρικές συνεργασίες - η MBDA με τον πύραυλο κρουζ Flamingo της Ουκρανίας, η Diehl με τον Neptune - καταδεικνύουν πώς οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετακινούνται από την προμήθεια του Κιέβου στην κοινή ανάπτυξη τεχνολογίας δοκιμασμένης σε μάχη για το οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ. Η « συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη » της Ουκρανίας, στην οποία συμμετέχουν 27 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 15 μελών του ΝΑΤΟ, και η Συμμαχία Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών ΕΕ-Ουκρανίας, που ξεκίνησε τον Μάιο, σηματοδοτούν μια διαρθρωτική μετατόπιση στην προσέγγιση της Ευρώπης στην αμυντική παραγωγή. Η χώρα φέρνει αυτό που καμία διαδικασία προμηθειών δεν μπορεί να κατασκευάσει: συστήματα που δοκιμάζονται υπό πραγματικά πυρά, όπλα που επαναλαμβάνονται σε λίγες μέρες και μια αμυντική κουλτούρα που διαμορφώνεται από την υπαρξιακή αναγκαιότητα. Η Ευρώπη φέρνει βιομηχανική κλίμακα, κεφάλαια και τις αλυσίδες εφοδιασμού του ΝΑΤΟ. Μαζί, μετατρέπουν τη στρατηγική συμπληρωματικότητα σε υλικό.

Δεύτερον, να συμπεριληφθεί ο ιδιωτικός τομέας . Η πολιτική άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη αποτελεί εδώ και καιρό αποκλειστικό δικαίωμα των κυβερνήσεων και των στρατών. Αυτό το μοντέλο είναι ξεπερασμένο σε μια εποχή που οι πιο σημαντικές δυνατότητες - αυτόνομα συστήματα, πληροφορίες με τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και δορυφορικές επικοινωνίες - κατασκευάζονται σε εμπορικά εργαστήρια. Πρόσφατες κινήσεις των διευθύνοντων συμβούλων ευρωπαϊκών τεχνολογικών εταιρειών για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ σηματοδοτούν ότι η βιομηχανία είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να τους συναντήσουν στα μισά του δρόμου και να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές εταιρείες όχι ως εργολάβους αλλά ως στρατηγικούς εταίρους που πρέπει να συμμετέχουν σε συζητήσεις για τον καθορισμό των βιομηχανικών προτεραιοτήτων.

Τρίτον, επαναπροσδιορίστε τη διατλαντική συμφωνία ως στρατηγική συμπληρωματικότητα. Η Ουάσινγκτον πρέπει να ενθαρρύνει την Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της βιομηχανική βάση, όχι να την αντιμετωπίζει ως ανταγωνιστική απειλή. Η στρατηγική συμπληρωματικότητα -όχι η εξάρτηση- είναι το μοντέλο που λειτουργεί και για τις δύο πλευρές. Κατανέμει το βάρος, εμβαθύνει τη διαλειτουργικότητα και διασφαλίζει ότι η συνδυασμένη βιομηχανική ικανότητα της συμμαχίας υπερβαίνει το άθροισμα των μερών της. Η συμπληρωματικότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής στην αμυντική τεχνολογία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται σε συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη, διαστημική νοημοσύνη και αυτόνομες πλατφόρμες. Τα δυνατά σημεία της Ευρώπης έγκεινται στην προηγμένη κατασκευή, στις κυρίαρχες κυβερνοδυναμίες, στην τεχνολογία λέιζερ και σε ένα ταχέως ωριμάζον οικοσύστημα βαθιάς τεχνολογίας διπλής χρήσης. Οι συμφωνίες κοινής παραγωγής και τα πλαίσια συν-ανάπτυξης που διαρθρώνονται μέσω του ΝΑΤΟ μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα σε έναν πραγματικό πολλαπλασιαστή δυνάμεων.

Η Άγκυρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Η εξάμηνη αναθεώρηση των δυνάμεων του Πενταγώνου θα μπορούσε να ανοίξει είτε ένα παράθυρο ευκαιρίας είτε ένα παράθυρο ευπάθειας. Εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανταποκριθούν με ταχύτητα, συντονισμό και πραγματική βιομηχανική φιλοδοξία - επιταχύνοντας τις κοινές προμήθειες, γεφυρώνοντας τα κενά στις δυνατότητες και οικοδομώντας ένα οικοσύστημα αμυντικής τεχνολογίας που συμπληρώνει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία - γίνονται στρατηγικοί παράγοντες για μια πιο ισορροπημένη, ανθεκτική συμμαχία. Εάν η αντίδραση δεν διαχειριστεί σωστά - υπονομευτεί από την πολιτική αστάθεια, τη βιομηχανική αδράνεια ή μια στάση της Ουάσιγκτον που αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές προσπάθειες ως ανταγωνιστική απειλή - το ίδιο παράθυρο γίνεται παράθυρο οξείας ευπάθειας. Οι αντίπαλοι παρακολουθούν για σημάδια ρήξης.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα πρέπει να είναι η στιγμή που οι σύμμαχοι θα σταματήσουν να αμφισβητούν εκ νέου τους όρους της συμμαχίας και θα επισημοποιήσουν ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής συμπληρωματικότητας μέσω συμφωνημένων στόχων δυνατοτήτων, ενός διατλαντικού συμφώνου αμυντικής καινοτομίας και ενός κοινού πλαισίου για τη διαχείριση της μετάβασης χωρίς να διαταραχθεί η συμμαχία.

Η σύγκλιση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και το Ιράν έχει κάνει αυτό που χρόνια στρατηγικού διαλόγου δεν μπόρεσαν: Έχει κρυσταλλώσει την διατλαντική αλληλεξάρτηση με συγκεκριμένους, επιχειρησιακούς όρους. Το ΝΑΤΟ επαναδιαπραγματεύεται και οι όροι που θα προκύψουν θα διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια για μια γενιά. Το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό, αλλά δεν θα παραμείνει έτσι για πολύ. Η Άγκυρα είναι το σημείο όπου πρέπει να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία.

Δεν θα συναντηθούν Μητσοτάκης και Ερντογάν - Η Ελλάδα στην πρώτη 5άδα των κρατών-μελών σε αμυντικές δαπάνες



Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Όπως σημειώνουν, η χώρα μας έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση (Defence Investment Pledge) που συμφωνήθηκε το 2025 και συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμιγώς αμυντικές δαπάνες (και τον επιπλέον στόχο του 1,5%).

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι αμιγώς αμυντικές δαπάνες της χώρας μας για το 2026 εκτιμώνται σε 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% το 2025 και 2,74% το 2024. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα διατηρεί και ενισχύει, μέσω του δωδεκαετούς προγράμματος εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων ύψους 25 δισ. ευρώ, τη θέση της στον σκληρό πυρήνα των χωρών της Συμμαχίας που υπερβαίνουν συστηματικά τις νατοϊκές δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες.

Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν ήδη υπερβεί τον σχετικό στόχο της Χάγης είναι η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Η συμμαχική δέσμευση για συνολικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035 προβλέπει 3,5% για αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, όπως υποδομές διττής χρήσης, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και δράσεις ανθεκτικότητας.

Επίσης, τονίζουν πως η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά παράδειγμα συνέπειας ως προς τις συμμαχικές της υποχρεώσεις. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης συνέχισε να υπερβαίνει τον προηγούμενο στόχο του 2% του ΑΕΠ, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες της Συμμαχίας εξακολουθούσαν να υπολείπονται των σχετικών δεσμεύσεων.

Η συζήτηση για τον δικαιότερο επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της διατλαντικής σχέσης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που διαχρονικά συμβάλλουν ουσιαστικά στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η ασφάλεια της Ευρώπης αποτελεί κοινή ευθύνη, επισημαίνουν.

Περαιτέρω, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως ο πρωθυπουργός υπήρξε από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που ανέδειξαν την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και αποτελεσματικότερα στη συλλογική της άμυνα, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση και να διαμορφώσει έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ. Έχει επίσης επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μέσω νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού για την άμυνα.

Η θέση της Ελλάδας παραμένει σταθερή: μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αποτελεί έναν ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο εταίρο, συμβάλλοντας τελικά σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, σημειώνουν οι ίδιοι πηγές.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ της Τρίτης με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι Πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας.

Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου, ενημερώνουν οι ίδιες πηγές.

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